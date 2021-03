Fosta consiliera a Elenei Udrea a fost numita administrator provizoriu al Conpet

Consiliera Elenei Udrea

"Societatea Conpet informeaza publicul investitor ca, urmare sedintei din data de 23 martie 2021, Consiliului de Administratie a numit provizoriu in calitate de administrator al Conpet pe Kohalmi-Szabo Luminita -Doina, cu o durata a mandatului incepand cu data de 8 aprilie 2021 pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, dar nu mai tarziu de data de 7 august 2021, pe locul ramas vacant urmare renuntarii lui Mesca Darius -Dumitru la mandatul de administrator al societatii.Decizia Consiliului de Administratie a avut in vedere recomandarea formulata prin Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, intocmit urmare evaluarii candidaturii dnei Kohalmi -Szabo Luminita -Doina pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al societatii", arata anuntul companiei.Luminita-Doina Kohalmi-Szabo a fost consilier al fostului ministru al Turismului Elena Udrea intre 2009-2012. Intre 2012-2014 a fost consiler la Administratia Prezidentiala. Intre 2005-2007 a fost director la Directia Informare si Relatii Publice din Ministerul Apararii, iar ulterior, intre 2007-2009, director adjunct al aceleiasi directii.Transportatorul national de titei Conpet a inregistrat in 2020 un profit net de 58,9 milioane lei, asemanator celui din 2019 (58,87 milioane lei), in timp ce cifra de afaceri a scazut usor, la 406,92 milioane lei, de la 407,82 milioane lei in 2019.Din totalul cantitatii de titei, gazolina si condensat din productia indigena de 3,4 milioane tone transportata pe subsistemul tara si livrata in anul 2020, pe calea ferata s-au transportat 1,149 milioane tone (33,8% din cantitatea totala transportata).Conpet detine o pozitie de monopol pe piata transporturilor de titei prin conducte, neavand astfel concurenti in domeniul sau de activitate. OMV Petrom este clientul care detine cea mai mare pondere in veniturile din transport ale societatii (81,2%).Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ 3.800 km, din care, in prezent, se utilizeaza pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului 3.161 km de conducte.Compania are circa 1.600 de salariati si o capitalizare de 784,37 milioane lei.