MAE saluta victoria partidului pro-european PAS la alegerile din Republica Moldova: Un pas decisiv in directia unui parcurs european

Victorie detastata a Maiei Sandu

"Romania felicita cetatenii Republicii Moldova pentru votul exprimat si saluta victoria obtinuta de fortele reformiste si pro-europene in alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Este o victorie a democratiei, ce marcheaza un pas decisiv in directia unui parcurs european ireversibil al Republicii Moldova, proces pe care Romania l-a sustinut permanent si il va sustine si in continuare, fara rezerve", a transmis MAE.Ministerul roman a mai subliniat ca cetatenii moldovani au votat in favoarea "consolidarii statului de drept, accelerarii si eficientizarii luptei impotriva coruptiei si construirii unor institutii democratice solide"."Romania exprima speranta formarii cat mai rapid posibil a unui Guvern care sa sustina abordarea pro-europeana si sa continue, in mod sustinut, procesele de reforma . Ca si pana acum, Romania va fi alaturi de Republica Moldova pe acest drum in baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeana a Republicii Moldova si a comunitatii de limba, cultura si istorie, inclusiv in ceea ce priveste continuarea proiectelor in beneficiul direct al cetatenilor si in sprijinul agendei europene a Republicii Moldova", a mai transmis MAE.Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu , a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din 99,58% dintre sectiile de votare.Astfel, in urma numararii voturilor din 2.141 din totalul celor 2.150 de sectii de votare, PAS a inregistrat un procent de 52,53% din voturi, depasind astfel categoric principala formatiune politica de stanga, Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS), care a fost votat de doar 27,36% din electorat.Datele CEC arata ca Partidul Politic "Sor" (PPS) a beneficiat de sustinerea a 5,78% dintre alegatori, acesta fiind urmat de Blocul Electoral "Renato Usatii", cu 4,11% din voturile alegatorilor.