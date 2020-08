Magda Catone se implica in politica. Actrita s-a alaturat echipei Partidului National Liberal Sector 2

"Ma simt onorata sa ma alatur echipei #PNLSector2. Vom reusi sa redam stralucirea Sectorului 2, facand #impreuna lucruri bune pentru cetateni. Cred in echipa PNL si cred in valorile si principiile Partidului National Liberal. Sunt convinsa ca in aceasta formula putem schimba lucruri, putem recladi sectorul 2 si putem reda zambetul cetatenilor", a declarat Magda Catone. Monica Anisie , presedinta PNL Sector 2, declara ca este increzatoare in candidatura Magdei Catone."M-a bucurat sa constat ca valorile liberale pe care fiecare membru le-a promovat de-a lungul timpului se regasesc si in programul de candidatura pe care doamna Catone l-a propus, iar noi l-am validat. Privesc cu incredere la implicarea doamnei Catone in proiectele Partidului National Liberal pentru cetatenii Sectorului 2. Intreaga noastra echipa va fi in slujba cetateanului asa cum doamna Catone a fost si este in slujba scenei romanesti. Impreuna putem castiga!", a declarat Monica Cristina Anisie, presedinta PNL Sector 2.Magda Catone a absolvit Academia de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul 1982, la clasa profesorului Amza Pellea si a debutat in anul 1981, cand inca era in facultate, in filmul lui Lucian Pintilie "De ce trag clopotele Mitica?".Desi a jucat in numeroase filme de lungmetraj, a participat la foarte multe show-uri de televiziune, a aparut si in telenovele, niciodata nu a renuntat la cariera ei teatrala. Este detinatoare a premiului de interpretare feminina la Festivalul de Teatru din Brasov, 1983, si a premiului special al juriului la Festivalul de Teatru pentru Tineret, Costinesti, 1984.