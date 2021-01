Prima vizita oficiala a Maiei Sandu, dupa investirea in functie. In ce tara a fost invitata

La Kiev, Maia Sandu are prevazuta o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, cu premierul Denis Smigal si cu seful parlamentului, Dmitro Razumkov, precizeaza Agora.md.Aceasta este prima vizita oficiala in strainatate a Maiei Sandu de la investirea in functia de presedinte la 24 decembrie.Maia Sandu a renuntat la charter pentru deplasarea sa la Kiev, alegand sa mearga cu masina, releva Ziarul National din Chisinau. Presedintele Republicii Moldova, impreuna cu mai multi consilieri ai sai, au plecat luni seara spre Kiev. Coloana oficiala este formata din doua microbuze, conform aceluiasi ziar.Din delegatia prezidentiala fac parte zece persoane, inclusiv consilierii presedintei Sandu in domeniile politicii externe si energetic.Maia Sandu s-a mai intalnit cu Volodimir Zelenski in 2019, pe cand era premier , discutiile lor de atunci fiind axate pe realizarea unor obiective comune, precum combaterea coruptiei, reforma justitiei, apropierea de Uniunea Europeana, gestionarea relatiei complicate cu Moscova, noteaza postul de radio Europa Libera.Secretarul general al cancelariei Presedintiei de la Chisinau, Andrei Spinu, a declarat ca subiectele de pe agenda actualelor discutii dintre Sandu si Zelenski vor fi facute publice in timpul unei conferinte de presa pe care cei doi o vor sustine imediat dupa intrevedere.Fostul ministru moldovean de externe Nicu Popescu in cabinetul de ministri condus de Maia Sandu in 2019 a declarat intr-un interviu acordat Europei Libere ca summitul moldo-ucrainean de marti reprezinta "un prim pas spre depasirea inghetului de mai multi ani in relatiile cu Ucraina", care a dus la acumularea unor probleme in raporturile bilaterale, iar "rezolvarea acestora dureaza de mai mult timp".Fostul presedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, nu a efectuat nicio vizita in Ucraina in cei patru ani de mandat, intrucat isi atrasese critici dure din partea Kievului, dupa ce in campania electorala din 2016 declarase ca peninsula Crimeea ar apartine Federatiei Ruse. Unii deputati ucraineni au intreprins atunci un demers pentru a-l declara persona non grata pe teritoriul Ucrainei. Declaratia sa a fost interpretata de oficialii de la Kiev drept un atac la integritatea teritoriala si inviolabilitatea Ucrainei.Citeste si: Biblioteca Nationala a Romaniei se redeschide pentru public. Ce masuri de protectie se impun