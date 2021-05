Maia Sandu s-a vaccinat anti-COVID cu serul AstraZeneca. "Va indemn pe toti sa va vaccinati. Sunt doze suficiente" VIDEO

"Astazi am primit prima doza de vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. Ma bucur ca am aceasta oportunitate, pentru ca astfel imi protejez sanatatea mea si a celor cu care contactez - familia, prietenii, colegii.Multumesc medicilor, asistentelor medicale, tuturor celor implicati in eforturile de depasire a pandemiei. Vaccinul ne va ajuta sa invingem Covid-19 si sa revenim la normalitate - sa ne revedem cu cei dragi, sa redeschidem economia, scolile, frontierele. Sa putem lucra, calatori, sarbatori in voie, fara frica si fara riscuri.Va indemn pe toti sa va vaccinati. Acum exista suficiente doze de vaccin in Moldova. Adresati-va medicului de familie pentru a va programa la vaccinare. Folositi aceasta oportunitate pentru a va proteja viata si sanatatea", a scris Maia Sandu pe Facebook Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare pentru a dona alte 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca in Republica Moldova. Seful Executivului a adaugat ca au fost pregatite detaliile pentru a dona 100.000 de doze de vaccin si in Ucraina.