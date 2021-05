Marcel Ciolacu, acuzatii grave la adresa ministrului Agriculturii. "S-a dus la Comisia Europeana cu planurile cu irigatiile de pe timpul lui Ceausescu

"Acuma, eu nu vreau sa fiu rautacios. Avem informatii si noi din cadrul Comisiei Europene, e si normal. Am si cerut in urma faptului ca, daca nu avem acces la informatii de la transparentii de acum un an de zile, doi ani - stiti ca se bateau cu pumnii in piept ca-s transparenti, ca vor aflarea adevarului, intre timp nu mai voteaza nici comisii in Parlament sa aflam adevarul, au manipulat toate raportarile din timpul pandemiei - am aflat cum s-a dus domnul Oros la Comisie.Domnul ministru al Agriculturii s-a dus cu planurile cu irigatiile de pe timpul lui Ceausescu. Oamenii aia s-au uitat: dom-le, nu esti om serios, s-a dezvoltat tehnologia in 30 de ani, adica nu mai e cu irigatiile cu canalul. Intre timp, e alta tehnologie. Am solicitat patru miliarde de euro pentru irigatii, avand anul trecut un an de seceta cand nu s-au dat despagubirile si avand totusi efectul anului trecut care este evident ca trebuie un program national de irigatii moderne, nu pe timpul lui Ceausescu te duci...", a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, intr-o emisiune la Romania Tv.Liderul PSD a adaugat ca "in acest moment in PNRR nu este prins niciun metru de irigatii", el adaugand ca nu il "incanta" faptul ca ministrul Agriculturii a mers "nepregatit" la discutiile cu Comisia Europeana.