Marcel Ciolacu anunta ca PSD ia in calcul greva parlamentara. Acuzatii de abuz la adresa lui Ludovic Orban

Liderul PSD, Marcel Ciolacu , a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca formatiunea ia in calcul greva parlamentara."Urmeaza si greva parlamentara . Este tot un instrument", a declarat Ciolacu.Intrebat daca ia in calcul acest tip de protest si in ce va consta, Ciolacu a explicat: "Categoric. Mergem la comisii si Opozitia nu mai merge la plen".Liderul PSD a precizat ca va avea o discutie in acest sens si cu parlamentarii AUR : "O sa vorbim si cu cei de la AUR, daca tot nu conteaza Opozitia".Ciolacu reclama "abuzurile" pe care le-ar fi savarsit coalitia de Guvernare, dar si presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , care nu a programat la vot motiunea impotriva ministrului Vlad Voiculescu in termenul legal."Vom face la Curte si vom astepta daca presedintele Camerei a incalcat regulamentul si a facut un abuz. Este act premergator schimbarii din functie", a mai declarat Ciolacu.