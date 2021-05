Marcel Ciolacu: Prioritatea numarul 1 din punctul nostru de vedere sunt autostrazile din Moldova

El a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca prioritatea principala a Romaniei ar trebui sa fie finantarea, prin Programul National de Redresare si Rezilienta, a autostrazilor care sa lege Moldova de Ardeal si de Bucuresti."Ai si in interiorul Romaniei niste discrepante intre zonele de dezvoltare (...). De exemplu, din Moldova in principal exista aceasta migratie a fortei de munca spre Europa, oameni care in loc sa faca plusvaloare in tara lor merg si fac plusvaloare in alte state europene. Nu incerci prin acest Plan National de Redresare si Rezilienta, prin corelarea cu celelalte proiecte europene sa micsorezi aceste discrepante intre zonele de dezvoltare?Prioritatea numarul 1 din punctul nostru de vedere sunt autostrazile din Moldova. Trebuie odata strapunsi Carpatii sa faci legatura intre Ardeal si Moldova, intre Moldova si Bucuresti. Fara sa faci autostrazile din Moldova, acelor oameni nu le dai nicio sansa sa vina investitori mari in zona Moldovei", a afirmat Ciolacu.