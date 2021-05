Marcel Ciolacu, despre angajarea lui Carmen Dan la Uniunea Nationala a Notarilor: Nu mai are dreptul sa munceasca?

"E vreo problema ca doamna Carmen Dan lucreaza la Uniunea Nationala a Notarilor? Nu o iau personal, dar nu inteleg, doamna Carmen Dan nu mai are dreptul sa munceasca?", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seara, la TVR1.Intrebat daca mai este Carmen Dan membru PSD, Ciolacu a raspuns ca nu a intrebat acest lucru."Cred ca da, la Teleorman, nu stiu, nu am intrebat", a declarat Ciolacu.Presedintele PSD este de parere ca e dreptul notarilor sa angajeze pe cine vor in asociatia lor."Am crezut ca ma intrebati de ciocli care i-au pus pe la Piatra Neamt in functii publice, manageri, aveti si dumneavoastra aici (la TVR - n.r.) o directoare noua care e cu vrajitoarele, eu am crezut ca vorbim lucruri de institutiile publice. Poate va aduc aminte la Apele Romane ce s-a intamplat cu cine a fost angajat, scoatem Consiliile de Administratie. Pe cine au angajat notarii, asociatia lor, cred ca e dreptul lor. Nu suntem eterni, nici eu nu sunt etern. Am si anuntat ca as mai vrea sa fac si altceva in viata, nu numai politica", a declarat Marcel Ciolacu.Europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe a afirmat, marti seara, ca "un alt soldat credincios al lui Daddy a fost recuperat de pe linie moarta si a primit o sinecura" , referindu-se la faptul ca fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost angajata la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.