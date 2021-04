Marcel Ciolacu a marturisit ca joaca jocuri precum Catan, inclusiv cu Sorin Grindeanu

"Una dintre mandriile mele personale este ca am ramas cu aceiasi prieteni, sunt un om normal si chiar imi da un confort acest lucru. Mai jucam si jocuri, mai stam de vorba... E vestitul Catan, mai joc si la Bucuresti cu Sorin Grindeanu, cu liderul de grup de la Camera", a dezvaluit Marcel Ciolacu duminica seara, la Digi 24.El a povestit ca se vede destul de rar cu sotia sa, care a refuzat sa se mute de la Buzau la Bucuresti, iar atunci cand se vad planifica seri la filme, pe canapea."Daca ma uit si la familie, si la parcursul meu si la fiul meu, chiar ma consider un om norocos sa stiti ca ma multumesc cu lucrurile simple. Cand incepi sa fii absolut nemultumit, o sa fii si nefericit", a mai afirmat liderul PSD Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca social-democratii ar trebui sa schimbe cutuma interna ca presedintele partidului sa fie automat si candidatul la prezidentiale."Trebuie sa incercam sa invatam din trecut si din greselile celorlalti. Vedem ca toti cei care au candidat (la prezidentiale) din functia de presedinte PSD nu au reusit sa castige, in afara de dl Ion Iliescu . Nu a functionat cutuma ca presedintele partidului automat trebuie sa fie si candidatul la prezidentiale.Sunt ferm convins ca in 2024 PSD din nou va da presedintele Romaniei daca vom continua aceasta linie de modernizare, reforma a partidului si castig a increderii populatiei.Este foarte probabil (sa rupem ghinionul). Ceva nu functioneaza, nu poti sa ai dorinta de avea alt efect folosind aceaasi formula. E ca la gatit, mancareaa daca o gatesti la fel, la fel iese, trebuie sa schimbi ceva daca vrei mai picant. Nu in teoria idiotului in care faci acelasi lucru si speri sa ai alt rezultat", a sustinut Ciolacu.