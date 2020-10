Ciolacu despre candidatura lui Daniel Ghita, un contestatar COVID-19: "Parlamentul trebuie sa reprezinte pe toata lumea"

"Sa stiti ca Parlamentul trebuie sa reprezinte pe toata lumea. Eu nu stiu ce problema are domnul Ghita, eu nu am auzit lucruri... Are un drept la opinie? Noi ne strangem in Parlament sa gandim cu totii la fel? Nu divergentele duc la progres? Daca am gandi cu totii la fel nu cumva ne-am plictisi? Sunt ferm convins ca sunt zeci de mii de romani care au parerea domnului Ghita. E adevarat ca majoritatea au parerea domnului Rafila sau a domnului profesor Cercel. Dar toata lumea trebuie sa se regaseasca in Parlament. Ce facem, ii alegem numai pe cei care gandesc numai ca noi sa ne reprezinte? Mi se pare o abordare gresita. Domnul Ghita e un sportiv respectat, avem comisie specializata. Cu sportul o ducem asa bine in Romania? Vi se pare ca se misca lucrurile in sport in momentul acesta?", a spus Ciolacu la B1 Tv, intrebat cum o sa stea in aceeasi banca in Parlament Alexandru Rafila si luptatorul Daniel Ghita, care este pe listele PSD pentru alegerile parlamentare si care a sustinut pe Facebook ca nu exista COVID-19.Intrebat ce parere are despre plecarea din PSD a lui Serban Nicolae , care s-a comparat cu Gica Hagi , Ciolacu a raspuns: "Imi pare rau ca nu mai suntem colegi, dar sa stiti ca si Hagi, fiind Hagi, mai mergea la antrenamente cu colegii, avea planuri impreuna cu colegii, facea scheme impreuna cu colegii, ca si Hagi presupun ca nu dadea atatea goluri daca colegii nu ii dadeau pase. Si politica este un joc de echipa. Daca nicio organizatie din Bucuresti de la niciun sector nu a venit cu propunerea de te regasi pe lista pentru mine a fost un mare semn de intrebare. Ar fi trebuit sa fie, pana sa se supere Serban, ar fi trebuit sa fie si pentru el acest semn de intrebare".Ciolacu a mentionat ca acelasi lucru este valabil si pentru Ecaterina Andronescu , care nu s-a mai regasit pe listele electorale.