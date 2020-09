Marcel Ciolacu, la Antena 3: "Cum poate sa fie blat, atata timp cat noi am introdus o motiune de cenzura?"

Liderul social-democrat sustine ca varianta unei ratari intentionate este exclusa dupa ce, in cursul zilei de luni, 31 august, documentul care ar fi urmat sa provoace demiterea guvernului liberal n-a putut fi supus la vot deoarece n-a fost intrunit cvorumul necesar, de 233 de parlamentari "Cum poate sa fie blat, atata timp cat noi am introdus o motiune de cenzura? Eu nu consider ca este un esec deoarece in acest moment noi nu avem un vot. Votul se reia. Stiu si eu si domnul Orban foarte bine ca, daca aceasta motiune ajunge la Guvern, trece. Avem dreptul constitutional ca sa depunem o motiune de cenzura in sesiunea ordinara. Noi, incepand cu ziua de maine, intram in sesiunea ordinara", a declarat Ciolacu in cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", de la Antena 3.Intrebat exact daca votul va fi reluat pe aceasta motiune sau pe alta, Ciolacu a afirmat: "Politic, noi ar trebui in acest moment sa asteptam, pe aceasta motiune, decizia CCR . Putem sa avem vot si sa vina CCR sa spuna ca e neconstitutional si sa punem Guvernul la loc".Liderul PSD a precizat ca primul termen a fost stabilit in 15 septembrie.Ciolacu a reiterat, in acelasi context, ca cei cinci parlamentari PSD care nu au fost prezenti luni la sedinta in care urma sa fie votata motiunea urmeaza sa fie exclusi din partid "Decizia mea este clara. Maine vom face un comitet politic national si o sa propun excluderea tuturor celor cinci. Eu nu cred in imbolnaviri de azi de dimineata pana la ziua votului", a mentionat presedintele PSD."Astazi au fost foarte multi parlamentari care nu au venit la vot, din PSD. Au fost 3 parlamentari care au fost subit bolnavi si alti doi parlamentari care au declarat ca nu se prezinta", a mai spus Ciolacu.