Marcel Ciolacu: Lucrurile sunt scapate de sub control. Pana la alegeri se va ajunge la 10.000 de cazuri zilnic

> (...) lasam numai specialistii", adeclarat Marcel Ciolacu, joi seara, la Antena 3.



Liderul PSD a continuat: "Exista o disputa pentru faptul ca acum, in randul PSD, sunt cei mai buni specialisti. Ma refer si la domnul Rafila si la domnul Cercel. (...) Avem de-a face cu un trend ascendent. Orice Guvern normal, orice presedinte normal ar fi venit, ar facut un apel si ar fi luat niste masuri sa stopam acest trend ascendent".



Acesta a afirmat ca "presedintele unei tari are ar trebui sa aiba capacitatea sa stranga toate fortele politice".



Ciolacu s-a referit la iminenta intrare in campania electorala, precizand ca acolo vor exista cele mai mari riscuri de infectare.



"Peste o saptamana intram in campanie electorala. Explicau specialistii ca nu e o problema ziua votului. Problema este campania electorala, deoarece exista o fluctuatie pe mijloacele de transport. Pana la urma si deplasarile, intalnirile, acolo este o problema, in campanie electorala. Categoric nu recomanda o campanie electorala", a mai declarat presedintele PSD.



"Sa facem un pact, sa vedem care sunt prioritatile romanilor si pe urma si vom vedea ce facem cu alegerile", a mai declarat Ciolacu.



Alegerile parlamentare sunt programate in 6 decembrie.



In plus, Ciolacu sustine ca pana la alegeri se va ajunge la 10.000 de cazuri zilnic. "Pana la alegeri sunt ferm convins ca vom ajunge la peste 8.000, pana in 10.000 de infectari", a mai afirmat liderul PSD.Potrivit acestuia, "aceste cifre se vor rostogoli in continuare in urmatoarele saptamani"."Mai mult, peste o saptamana, intram oficial in campania electorala. Acesta este Partidul National Liberal, interesul politic al lor si de grupIntrebat daca considera ca dupa alegeri se va sta in case, Ciolacu a afirmat: "Categoric. Pai stim ceva? Nu stim buget, nu stim taieri de taxe. Se anuleaza anul scolar, nu mai conteaza nimic".De asemenea, intrebat daca are semnale ca se va ingheta anul scolar, Ciolacu a declarat: "Pai asta este scoala? Fiul meu e la Medicina. Pana acum nu au facut niciun laborator. Despre ce vorbim aici? Astazi am vorbit (...). Deci o sa le furam copiilor un an din viata. Asta este adevarul. Daca avem un ministru al Educatiei care ne spune sa ne uitam la televizor cand nu avem curent"."Noi am fost foarte clari, am prezentat parerea specialistilor, care este una fara dubii. Lucrurile sunt scapate de sub control in Romania. In acest moment, daca ne luam dupa numarul de populatie, avem cele mai multe decese din Europa, fara doar si poate. Prioritatea romanilor este aceasta criza sanitara, pe urma vorbim de educatie, de economie. Avem timp sa platim imprumuturile. Prioritatea ramane sanatatea. Noi am spus <