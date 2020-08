Marcel Ciolacu: "Pe 17 august, PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban"

"PSD nu va permite ca Romania sa se scufunde in incompetenta Guvernului pe care il conduceti. Pe 17 august PSD va depune motiunea de cenzura. Consideram ca trebuie sa plecati acasa sau la puscarie, dupa cum e cazul", a spus Marcel Ciolacu.PSD a anuntat de la finalul lunii iulie ca intentioneaza sa demita Guvernul Orban prin motiune de cenzura.Motiunea de cenzura a PSD, intitulata "Guvernarea minoritara Iohannis - Orban - esecul garantat, multilateral dezvoltat", a fost scrisa de senatorul Serban Nicolae impreuna cu o serie de parlamentari . Textul motiunii sugereaza ideea instalarii unui guvern de tranzitie dupa schimbarea Cabinetului Orban.Potrivit procedurii parlamentare, o motiune de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptata, o motiune de cenzura are nevoie de votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Numarul total de parlamentari, in prezent, este de 465. Pentru a trece o motiune de cenzura este nevoie de 233 de voturi.