Marcel Ciolacu si Alfred Simonis anunta ca vor demisiona din Parlament. Motivul invocat

Marcel Ciolacu a aratat ca singurul principiu corect care trebuie sa stea la baza pensiei este "cat contribui, atat primesti"."Voi demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. La fel am facut si acum patru ani, la fel voi face si acum. Legea spune ca pensiile speciale se acorda doar pentru cei care au cel putin un mandat intreg de parlamentar. In mandatul meu, PSD a asumat o directie clara in ceea ce priveste aceasta nedreptate crasa la adresa milioanelor de pensionari care au pensii pe baza contributivitatii.Am initiat si am votat legea prin care toate pensiile speciale care depasesc 7.000 de lei sunt impozitate cu 85%. Nu este suficient, dar este singura varianta constitutionala in acest moment. Imi doresc sa reusim ca impreuna sa ii dam jos pe toti cei care s-au cocotat pe Everestul financiar al pensiilor speciale. O buna ocazie a fost ratata din nou de Guvernul Orban in acest an, cand a refuzat sa dea o ordonanta de urgenta pentru eliminarea pensiilor speciale, act normativ care s-ar fi aplicat imediat. Cateva miliarde bune de lei economisite astfel ar fi fost mult mai utile la Sanatate in lupta cu pandemia sau pentru a pregati scolile pentru ca elevi sa-si poata continua procesul educational", a scris Ciolacu pe Facebook Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat si el ca va demisiona pentru a nu beneficia de pensie speciala."Nu vreau pensie speciala! Pensia trebuie sa fie rezultatul contributivitatii, nu al vreunei functii. De aceea, imi voi da demisia din Parlament in ultima zi de mandat, pentru a nu beneficia vreodata de pensie speciala! Conform legii, pensiile speciale se acorda doar daca parlamentarii au cel putin un mandat intreg. Nu am de gand sa incasez bani care nu mi se cuvin. Ca tanar politician, cred ca a venit timpul sa impunem o alta mentalitate in politica. Iar corectitudinea si cinstea in fata oamenilor sunt principii care nu pot fi negociate", a spus Simonis, intr-o postare pe Facebook.Citeste si: Aurelian Badulescu demisioneaza din functia de presedinte interimar al PSD Sector 3: "Imi asum greseala"