Liderul PSD Marcel Ciolacu: "Comisia Europeana este alertata ca datoria publica va ajunge la 100% din PIB"

"Comisia Europeana confirma tot ceea ce am avertizat din noiembrie 2019 incoace: guvernarea pe datorie care a explodat; zero masuri pentru a stopa risipa banului public si zero masuri pentru cresterea colectarii veniturilor la buget.Lipsa de viziune a PNL a condus la situatia in care s-a cheltuit enorm fata de veniturile incasate pentru a obtine cea mai mare cadere economica si cea mai slaba revenire din UE! Se confirma ca Romania, spre deosebire de celelalte tari din UE, a cheltuit banii aiurea fara a veni cu un plan serios de stimulare si revenire economica. Iar rezultatele sunt catastrofale:Guvernarea pe datorie, in ritm de 1000 de euro pe secunda, duduie! Guvernul de Dreapta amaneteaza tara pe 30 de ani! Comisia Europeana este alertata ca datoria publica va ajunge la 100% din PIB si confirma cu Guvernul Citu va fi obligat sa ia masuri de consolidare fiscala - adica austeritate! De aceea, amana si mai mult prezentarea bugetului, undeva in februarie, ceea ce inseamna ca tara va avea buget abia in martie! Pana atunci, zero investitii!Dupa ce in 2020 a batut record dupa record la imprumuturi, Guvernul Citu a inceput anul cu inca un imprumut de 1,1 miliarde lei, la dobanzi mari. Anul trecut Citu s-a imprumutat in total 34 miliarde euro pe an, peste 1000 euro pe secunda! Este mai mult cu 80% decat totalul imprumuturilor contractate in anul 2019. Este imens si nimeni nu stie ce s-a facut cu acesti bani: azi, ni se spune ca bani de salarii, pensii si alocatiile copiilor nu sunt si, la fel, bani de investitii nu sunt. Totusi, unde sunt banii?Romania se imprumuta la cele mai mari dobanzi din Uniunea Europeana. Guvernul de dreapta se imprumuta la extern, pe termen lung, la dobanzi de 15 ori mai mari decat Bulgaria si de 19 ori mai mari decat Lituania.Guvernarea pe datorie afecteaza grav bugetul statului si buzunarele romanilor. In urmatorii ani, peste 1 miliard euro vor plati anual populatia si companiile prin taxe si impozite in contul dobanzilor si comisioanelor.Guvernarea pe datorie afecteaza grav investitiile private. Guvernul mareste cererea de fonduri de imprumut si tine astfel dobanzile ridicate pentru finantarile bancare acordate sectorului privat. In plus, nu se mai crediteaza economia reala, bancile preferand sa imprumute statul, la dobanzi mari si cu risc zero.Citu si Guvernarea Teparilor compromit investitiile si dezvoltarea economica pe termen mediu si lung! Din pacate, ei nu vor scoate tara din criza, ci o vor adanci si mai rau!", a scris Marcel Ciolacu joi pe Facebook