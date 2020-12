Ciolacu, dupa consultarile cu Iohannis: "Presedintele a spus ca propunerea PSD, Alexandru Rafila, este onorabila. Am vorbit numai de varianta unui Guvern de uniune nationala"

Principalele declaratii ale lui Marcel Ciolacu:- Presedintele Romaniei a recunoscut faptul si chiar ne-a felicitat ca PSD a castigat aceste alegeri.- A spus ca propunerea PSD, Alexandru Rafila, este o propunere onorabila.- Am mentionat faptul ca acele negocieri ridicole de langa constitutie , de la Vila Lac 1, nu au ce cauta intr-o democratie reala si vom astepta finalizarea negocierilor.- Romania trece printr-o perioada democrata, atat din punct de vedere al pandemiei si crizei sanitare, cat si al crizei economice, si nu ne permitem o majoritate fragila in Parlament.- Partidul care a castigat alegerile trebuie sa numeasca primul ministru, adica pe Alexandru Rafila.- Trebuie sa avem un guvern de uniune nationala, in care toate fortele politice sa fie reprezentate, inclusiv PNL - Am avut mai multe discutii cu mai multi lideri politici.- PNL si USR PLUS au pierdut alegerile si acum vor sa creioneze o majoritate ca sa se salveze pe ei, nu au treaba cu democratia.- Nu am avut o intalnire personala cu domnul Simion, doar o discutie telefonica. Am avut o discutie cu un viitor coleg din parlamentul Romaniei, cum functioneaza parlamentul. Toti viitorii parlamentari ai AUR sunt la primul AUR. Nu are nicio importanta cine a apelat primul, cine a sunat pe cine.- Este foarte clad ca presedintele ramane in logica campaniei electorale si in logica de a tine cu un anumit partid si doreste un partid al sau si nu respecta Constitutia. PSD nu va vota un astfel de Guvern.- Presedintele a facut o mare greseala, de a se implica intr-o campanie electorala.- Prima regula care trebuie respectata este ca partidul care a castigat alegerile trebuie sa faca propunerea de prim ministru. Domnul presedinte a recunoscut ca propunerea PSD este una onorabila.- Tinand cont de contextul actual, nu cred ca o criza politica de asemenea dimensiuni ar trebui sa fie lasata in Romania.