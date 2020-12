Marcel Ciolacu: "Asistam la o confiscare a voturilor romanilor. O gasca de pierzatori vrea sa transforme votul in victorie"

Principalele declaratii ale lui Marcel Ciolacu:- In acest moment, PSD are 110 mandate in Camera Deputatilor si 48 la Senat . Este grupul cu cele mai multe mandate si de aceea eu raman surprins de modul de abordare al negocierilor si de interpretarea Constitutiei de catre domnul presedinte . Se pare ca asistam la o confiscare a voturilor romanilor si o gasca de pierzatori vrea sa isi transforme acel vot intr-o victorie.- Lucrurile si negocierile parca s-au dus intr-un ridicol. Nu se tine cont de criza sanitara, economica. Am ajuns sa ne povesteasca domnul Orban, care nu stiu ce cauta la Cotroceni.- Presedintele Romaniei ia partidul cu cel mai mare numar de mandate, il invita primul la negocieri , si dupa celelalte partide. Nu poti sa faci negocieri inaintea celor oficiale.- Daca nu suntem invitati la aceste negocieri ca prim partid , o sa le propun colegilor mei sa nu participam la ele.- Propunerea noastra de prim ministru este Alexandru Rafila - Noi vorbim de Florin Citu , cel care a ingropat economia si HoReCa, de cel care pana acum a facut 75 de miliarde imprumut. Nu pot sa realizez cum USR va participa la o guvernare cu penalii PNL si cu domnul Citu care este groparul economiei romanesti.- Am mai vehiculat cateva nume, cum ar fi domnul Cristian Socol la Finante, doamna Maia Teodoroiu pentru ministerul Justitiei.