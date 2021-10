Marcel Ciolacu vrea ca Ioana Mihăilă să fie retrasă înaintea audierii din comisii. "Asta, dacă Cioloş şi USR mai au vreun dram de bun-simţ"

Marcel Ciolacu a afirmat marti, 19 octombrie, că Ioana Mihăilă propusă pentru un nou mandat la Ministerul Sănătăţii în Cabinetul Cioloş trebuie retrasă imediat înainte să fie audiată marţi, 19 octombrie, în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Liderul PSD a explicat că nu poate fi propusă din nou pentru acest portofoliu o persoană care „din iulie până în septembrie, a ignorat avertizările repetate de la specialiştii din ţară, instituţii europene şi chiar de la OMS privind dezastrul sanitar care urma să lovească România în toamnă”.

Ioana Mihăilă trebuie retrasă de urgenţă, înaintea audierii din comisii! Asta, dacă Cioloş şi USR mai au vreun dram de bun-simţ! NU poţi propune la Sănătate aceeaşi persoană care, din iulie până în septembrie, a ignorat avertizările repetate de la specialiştii din ţară, instituţii europene şi chiar de la OMS privind dezastrul sanitar care urma să lovească România în toamnă!”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Liderul PSD a adăugat că „mandatul lui Mihăilă este cronica unui DOLIU NAŢIONAL: ZERO testare extinsă, ZERO achiziţii de medicamente anti-COVID şi, mai ales, ZERO resurse pentru a pregăti spitalele de noul val al pandemiei!”

„A veni la Sănătate - în ziua cu peste 570 de morţi! - cu unul dintre marii vinovaţi pentru tragedia în care ne aflăm, reprezintă cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor!”, a completat Ciolacu.

Ioana Mihăilă urmează să fie audiată în Comisiile de sănătate ale Camerei şi Senatului, marţi, 19 octombrie, de la ora 18.30.