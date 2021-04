Fiica partenerei de viata a lui Marcel Vela, numita vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate printr-o decizie a premierului Florin Citu

"In temeiul art. 29 si al art. 31 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 95/2016 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.Articol unic. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna Andra-Sabrina Plesa se numeste in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate", este decizia publicata in Monitorul Oficial.Potrivit g4media.ro , Andra Plesa este fiica Gabrielei Nicoleta Plesa, partenera de viata a senatorului PNL Marcel Vela, fost ministru de Interne in guvernul Orban si seful liberalilor din Caras Severin.Mama sa are actiuni intr-o companie care, prin intermediul altei firme, vrea sa construiasca patru microhidrocentrale intr-o arie naturala protejata.