Marcel Vela, surprins la o terasa care nu respecta masurile anti-Covid, in ziua in care Capitala a depasit incidenta de 6 la mie

Marcel Vela a fost surprins pe o terasa din centrul Bucurestiului, in zona bulevardului Decebal, chiar la scurt timp dupa ce participase la o sedinta de bilant la Ministerul de Interne, in ziua in care autoritatile au discutat despre restrictiile care trebuie impuse pentru stoparea extinderii pandemiei de COVID.Terasa unde s-a oprit fostul ministru are acoperite toate laturile, fapt care contravine normelor in vigoare. In plus, din imagini se poate observa ca cele mai mult mese erau ocupate, iar distanta dintre ele era insuficienta pentru a asigura o protectie sanitara.