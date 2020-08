Marian Vanghelie candideaza pentru Primaria Sectorului 5: "Am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de strazi, am facut tot invatamantul"

"Putem sa aduce sectorul 5 dupa ce am facut o serie de lucruri si am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de strazi, am facut tot invatamantul si parcurile aratau intr-un alt fel. Dupa ce am facut aceste lucruri, astazi cu experienta mea de peste 15 ani, va spun am o imagine exacta vis a vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de facut. Putem sa punem in aplicare - sa terminam blocurile, sa avem grija de copii, de educatia lor. Dupa cum stiti am fost atasat de sistemul de invatamant si am o viziune privind ceea ce trebuie de facut din prima zi in sectorul de invatamant", a declarat luni Marian Vanghelie.El a adaugat ca pandemia a aratat ca Guvernul nu stie sa gestioneze situatia si chiar daca sunt multe imbolnaviri de COVID-19, "lucrurile sunt umflate", referindu-se la cifre."O pandemie care a aratat ca ne imbolnavim dar avem un Guvern care nu poate sa explice ceea ce trebuie sa faca romanii si din acest motiv cred ca le confruntam cu mutle cazuri. Evident lucrurile sunt umflate, dar romanii trebuie sa inteleaga ca boala exista. Romania trebuie condusa, unita, reunita si condusa de politicieni seriosi, cu experienta si sa nu mai trimitem politicienii de 60 de ani acasa, pentru ca avem nevoie de oameni in Parlament care sa aiba viziune despre ceea ce trebuie sa fie aceasta tara", a conchis Vanghelie.Marian Vanghelie a fost primarul Sectorului 5 intre anii 2000 si 2016.