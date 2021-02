Solicitarea sefului PSD Iasi catre Costel Alexe: "Demisia din toate functiile este singura solutie care mai poate salva onoarea unui milion de ieseni!"

Cere investigarea relatarilor din presa

"Demisia e singura solutie"

Concret, seful social-democratilor ieseni, Maricel Popa, afirma, intr-un comunicat de presa, ca domeniul familiei lui Costel Alexe din localitatea ieseana Sculeni "pare construit pe un morman de infractiuni" si ca, in anul in care a fost ministru al Mediului, Alexe a fost preocupat sa profite "in cel mai perfid mod de aceasta pozitie"."A fost total dezinteresat de problemele tarii . In schimb, se pare ca singura lui grija era cum sa mai foloseasca functia pentru a se indestula alaturi de gasca lui. Asa se face ca, in timp ce Iasul se confrunta cu mari probleme de poluare, iar padurile seculare de la Dobrovat-Barnova erau puse la pamant, ministrul Alexe nu stia cum sa mai trimita materiale si oameni ca sa ii ridice domeniul de la Sculeni", sustine liderul PSD Iasi, Maricel Popa.El cere institutiilor statului sa investigheze relatarile din presa privind faptul ca 300 de metri cubi de cherestea ar fi ajuns ca sponsorizare la Sculeni, pe proprietatea familiei Alexe, iar lemnul ar proveni din zone in care sunt reclamate multe defrisari ilegale."Tot din presa aflam ca angajati din cadrul Ministerului Mediului (Apele Romane), condus de Costel Alexe in 2020, au muncit pe domeniul de la Sculeni. Dupa ce termina verificarile legate de angajarea fostei chelnerite, Corpul de Control al premierului poate verifica si ce cautau angajati ai Apelor Romane pe mosia lui Alexe de la Sculeni. Are vreo legatura faptul ca la conducerea Apelor Romane la Iasi este pus cumatrul lui Costel Alexe, ambii exponenti de frunte ai penelistilor ieseni?", mai afirma senatorul PSD Maricel Popa.Potrivit sefului social-democrat iesean, institutiile statului trebuie sa clarifice acuzatiile "extrem de grave" aduse lui Costel Alexe.Maricel Popa considera ca, pana la clarificarea aspectelor de natura penala, Costel Alexe ar trebui sa faca un pas in spate si sa renunte la functiile administrative si politice."Demisia din toate functiile este singura solutie care mai poate salva onoarea si imaginea unui milion de ieseni!", precizeaza seful PSD Iasi, senatorul Maricel Popa.Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare. In acelasi dosar este urmarita penal si o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, pentru dare de mita si delapidare.Alexe ar fi pretins de la acea persoana produse din tabla, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de sera si a monitoriza masurile de inchidere a unei halde de zgura. Costel Alexe ar fi primit acele produse, in cantitate de 22 de tone si in valoare de 103.000 lei, la o firma administrata de o ruda.