VIDEO USR PLUS a organizat doua marsuri de multumire in centrul Capitalei

Evenimentul a avut loc in doi timpi, in intervalele orare 9:30 - 11:00 si 17:30 - 19:00. Coloana a plecat din Piata Victoriei, pentru a ajunge in Piata Romana si a traversa apoi bulevardul Magheru, spre Universitate, urmand sa se incheie in fata Primariei Municipiului Bucuresti."V-am cerut semnaturi in strada, ni le-ati dat. V-am cerut incredere prin vot. Ne-ati dat. Patru ani, acum, este sarcina consilierilor nostri, primarilor nostri, viceprimarilor nostri sa va arate ca aceasta incredere nu a fost plasata gresit. Acelasi lucru l-am facut, patru ani de zile, in toate forurile in care am fost prezenti si in care ne-ati ales. Pana la urma, scopul nostru nu este altul decat sa schimbam fata Romaniei in tara in care ne-ar placea sa traim, intr-o tara in care diaspora sa se intoarca sa munceasca, nu doar in vacanta sa isi vada familia si sa plece la loc in strainatate", a precizat Claudiu Nasui, copresedinte al USR PLUS Bucuresti.Ana Ciceala, consilier municipal USR, a declarat ca Bucurestiul va fi transformat intr-o comunitate in care locuitorii sa poata munci, trai, dar si respira mai bine."Noi simtim o responsabilitate enorma sa il ducem la indeplinire (acest mandat, n.r.). Sa facem parcurile, policlinicile, curatenia, gradinitele pe care vi le doriti si voi. Sa nu mai pierdem timpul in trafic si la ghisee, cu birocratie foarte multa. Acesta este mandatul vostru, pentru care va multumim foarte mult si pe care de-abia asteptam sa il ducem la indeplinire", a spus Ciceala.