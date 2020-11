Masurile din programul de guvernare al PNL pentru mediul de afaceri: 10 miliarde de lei pentru companii si digitalizare. Amanarea platii ratelor bancare, prelungita pana la 1 iulie 2021 (P)

De asemenea, Guvernul a prevazut 10 miliarde de euro pentru mediul de afaceri, antreprenoriat, digitalizare pana in 2027 si 30 miliarde lei - garantii de stat pentru credite subventionate prin IMM Invest si Eximbank."Asta trebuie sa ofere un Guvern investitorilor, asta am oferit noi in acest an de guvernare si vom oferi in urmatorii patru ani de guvernare, stabilitate si preedictibilitate tuturor investitorilor. Da, intr-un an de zile am reusit sa facem multe lucruri si vom face mai departe si mai multe lucruri. Pentru ca de ce spunem acest lucru? Pentru ca stim ce avem de facut pentru dezvoltarea economiei romanesti, pentru ca avem resursele necesare si pentru ca sigur o vom face. Da, noi putem sa facem acest lucru si am demonstrat intr-un an de zile. Am facut deja multe, multe intr-un timp record", a spus ministrul Economiei, Virgil Popescu.Guvernul PNL va continua sa sustina IMM-urile, afacerile mici si antreprenorii romaniDe asemenea, Guvernul PNL va continua sa sustina IMM-urile, antreprenorii, pe cei care pun Romania in miscare si va injecta capital in piata. Astfel, 5 miliarde lei vor merge catre finantare si lichiditati pentru companii prin IMM Leasing si IMM Factor. Totodata, masura amanarii ratelor bancare va fi prelungita pana la 1 iulie 2021.Mediul de afaceri are nevoie de simplificarea legislatiei, iar dosarele, zecile de interactiuni fizice dintre contribuabili si administratie vor fi eliminate. Guvernul PNL ii asigura pe romani ca administratia fiscala va fi transformata intr-un partener al cetatenilor si al companiilor."Am inceput un proces accelerat de digitalizare si il vom duce la final, pentru ca antreprenorii sa nu mai aiba nevoie de dosar cu sina, iar interactiunea cu oricare din minister sa fie exclusa si digitalizata, la 2-3 click-uri distanta afacerea lor sa mearga. Nu mai vrem ca antreprenorul sa fie plimbat de la un ghiseu la altul, ci vrem ca antreprenorul sa fie respectat. El aduce plus-valoare in economia romaneasca", a mai declarat Ministrul Economiei.O alta masura cuprinsa in Programul de Guvernare este amanarea ratelor, care se va prelungi pana la 1 iulie 2021. De asemenea, obligatiile fiscale se vor esalona pe o perioada de 12 luni. Cei care sunt buni platitori vor primi facilitati fiscale la plata obligatiilor si va fi extins mecanismul de aprobare a rambursarii TVA cu control ulterior. De asemenea, se vor extinde facilitatile pentru plata impozitelor si a taxelor prin Ghiseul.ro.Pentru a reduce birocratia, se va reduce numarul de formulare si declaratii, si se va simplifica depunerea acestora. In plus, se va promova utilizarea extinsa a semnaturii electronice in administratia publica. Totodata, liberalii doresc sa implementeze factura electronica si sa interconecteze aparatele de marcat electronice fiscal.Guvernul PNL a demonstrat ca stie sa gestioneze economia, astfel putem vedea o crestere constanta a productiei industriale in ultimele patru luni, dar si o crestere in privinta incasarilor la buget in ultimele trei luni, fata de perioada similara a anului 2019.Totodata, trebuie mentionat faptul ca Guvernul Orban a reusit sa atraga de trei ori mai multe fonduri europene decat PSD si a obtinut aprobarea Comisiei Europene pentru finantarea marilor proiecte: autostrada Sibiu-Pitesti, centura ocolitoare a Bacaului, spitalele regionale de la Iasi, Craiova, Cluj. In ciuda crizei cu care se lupta intrega lume, Guvernul a realizat investitii publice record in ultimul deceniu, de 35,4 miliarde lei.Guvernul PNL a dezvoltat Romania in vremuri grele, chiar si impotriva majoritatii toxice a PSD care a subminat initiativele Guvernului. Administratiile liberale au aratat deja ca pot sa transforme cu finantare europeana mari orase si totodata sa-si asume amplul proces de reconstructie a Romaniei.Pandemia a determinat un soc economic major pentru majoritatea statelor, iar Guvernul PNL a luat rapid masuri pentru a le oferi ajutor romanilor si sectoarelor afectate. De la eliminarea tuturor suprataxelor impuse de catre PSD pana la plata restantelor pe care guvernarile PSD le datorau firmelor private (concedii medicale, rambursari TVA), Guvernul PNL s-a dovedit a fi un real partener al mediului de afaceri.De altfel, PNL a fost partidul care si-a asumat raspunderea trecerii Romaniei prin cea mai grava criza din ultimele decenii. Cand toti au dat din colt in colt, PNL si-a asumat responsabilitatea guvernarii, pentru ca fiecare roman sa traverseze mai usor aceasta perioada de incercare.In 2020, intr-un an de mare criza, Guvernul liberal a reusit sa pastreze locurile de munca si sa sustinacompaniile romanesti confruntate cu criza - acum fiind cu 15.000 mai multi angajati decat la inceputul anului.O evolutie se poate observa si in ceea ce priveste salariul mediu net. Calculat pentru luna august a acestui an, acesta este cu 7,6% mai mare fata de luna august a anului 2019. De asemenea, inflatia a scazut in octombrie la 2,2% de la 5,4% sub PSD.