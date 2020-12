Cele mai importante masuri din programul de guvernare privind Ministerul Afacerilor Externe, portofoliu care ajunge tot la Bogdan Aurescu

Principalele obiective:

Se vor urmari:- Implicarea activa in procesul decizional la nivelul Uniunii Europene- Sprijinirea organizarii Conferintei privind viitorul Europei.- Continuarea demersurilor pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si Zona Euro- In ceea ce priveste viitorul relatiei UE-Regatul Unit, Romania va continua sa sustina definirea parteneriatului in parametri care sa depaseasca palierul economic, promovand o cooperare ambitioasa si cuprinzatoare intre cele doua parti, precum si asigurarea sprijinului pentru cetatenii romani in accesarea drepturilor prevazute in Acordul de retragere.- Consolidarea pietei interne a Uniunii Europene, cu asigurarea libertatilor circumscrise acesteia, precum si cresterea accesului companiilor, IMM-urilor romanesti la aceasta si la lanturile valorice europene; - Dezvoltarea unui corp de specialisti in domeniul politicilor europene la toate nivelurile administratiei publice.- Instituirea unui mecanism de consultari trimestriale intre actorii institutionali relevanti pentru dezbaterile strategice la nivel european.- O atentie sporita va fi acordata elaborarii Noului Concept Strategic al NATO, procesului de implementare a deciziilor aliate, in special intarirea coeziunii Flancului Estic si punerea in practica a masurilor pe linia descurajarii si apararii de relevanta sporita, cu impact direct pentru Romania, mai ales in ce priveste sporirea securitatii la Marea Neagra, ca zona de interes major pentru securitatea transatlantica.- interesul prioritar va fi acordat in continuare cooperarii pe planurile politic si militar, inclusiv in ceea ce priveste cresterea prezentei militare americane in Romania;- Va continua sa fie acordata o importanta deosebita securitatii energetice, prin sprijinirea eforturilor ministerelor cu responsabilitati in materie;- Vor continua eforturile de intensificare a cooperarii in domeniul nuclear-civil si cel al securitatii cibernetice, inclusiv al retelelor de comunicatii de tip 5G, in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat in august 2019 si in baza toolbox-ului UE.- Vor continua demersurile active de aderare a Romaniei la programul Visa Waiver- Romania va continua demersurile de consolidare a relatiilor si parteneriatelor strategice cu Germania, Franta, Italia, Marea Britanie, Polonia, Turcia, Spania, Ungaria- Romania va continua sa sustina parcursul european al Republicii Moldova. Sprijinul oferit de Romania Republicii Moldova, inclusiv cel financiar, va continua sa fie strict conditionat de actiunile concrete ale autoritatilor de la Chisinau pentru asigurarea dezvoltarii democratice a Republicii Moldova si a parcursului sau european, respectiv de realizarea reformelor esentiale asumate prin Acordul de Asociere si prin Acordul de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator (AA/DCFTA) cu Uniunea Europeana.- Relatia cu Ungaria va continua sa fie abordata in cadrul oferit de Tratatul de baza din 1996 si de Declaratia de parteneriat strategic din 2002, precum si in spiritul bunei vecinatati.- O atentie speciala va continua sa fie acordata promovarii drepturilor si identitatii romanilor din Serbia, indiferent de regiunea unde traiesc pe teritoriul statului vecin, inclusiv reluarea activitatii Comisiei bilaterale in domeniu.- In relatia cu Bulgaria, se vor continua demersurile de consolidare a relatiilor bilaterale si a cooperarii atat la nivel regional, cat si in cadrul UE si NATO, si se va urmari reluarea negocierilor pentru finalizarea delimitarii spatiilor maritime in Marea Neagra, demarcarea frontierei pe Dunare, imbunatatirea navigabilitatii pe cursul comun al fluviului prin efectuarea de dragaje, asigurarea invatamantului in limba materna pentru etnicii romani.- In relatia cu Rusia este necesara in continuare o abordare pragmatica si predictibila, care depinde in principal de implicarea de o maniera constructiva a Rusiei in solutionarea conflictelor din Vecinatatea Estica, dar si de alte evolutii conexe.- Concursurile pentru intrarea in Corpul Diplomatic si Consular al Romaniei (CDCR) vor oferi sanse egale tuturor cetatenilor romani. Detasarile vor fi limitate la maximum, iar recursul la pensionari va fi folosit in cazuri exceptionale.- Infiintarea in subordinea Prim-ministrului a unei Echipe Diaspora (ED) permanente, la care sa participe MAE, MAI, Ministerul Muncii, Justitiei, Educatiei, Culturii, menita sa elaboreze strategia si sa coordoneze toate politicile privind Diaspora.- Suplimentarea personalului consular si numarului de functionari consulari din MAE, a atasatilor de munca si atasatilor de interne pentru a asigura asistenta cetatenilor romani care se afla in situatii deosebite si de vulnerabilitate;- Crearea unei Celule de Criza pentru Diaspora in cadrul ED, coordonata de Ministerul Muncii si Afacerilor Sociale, care sa poata interveni rapid in cazurile unde este nevoie de o reactie rapida pentru protejarea, asistenta sau repatrierea cetatenilor romani, in special pentru victimele traficului de persoane (prin asistenta imediata, intermediere cu serviciile sociale din statul gazda dar si ajutor pentru repatriere in siguranta si preluarea in retele guvernamentale si sociale de protectie) dar si repatrierea trupurilor neinsufletite.- Respectarea prevederilor constitutionale referitoare la norma de reprezentare parlamentara si, pe cale de consecinta, marirea numarului de parlamentari pentru romanii care traiesc in diaspora;- Asigurarea permanenta, prin modificarea cadrului legislativ , de facilitati moderne, sigure, proportionale si suficiente de vot pentru Diaspora.- Modificarea legislatiei electorale pentru ca romanii ce detin acte de identitate romanesti sa poata vota sau candida de oriunde pentru circumscriptia de acasa la alegerile locale sau parlamentare.- Vom facilita organizarea si implicarea in viata politica romaneasca pentru romanii din Diaspora prin schimbarea cadrului legislativ al partidelor politice pentru a permite organizarea politica in afara, identificarea si utilizarea pentru procesele politice (pana la modernizarea lor) a pasapoartelor CRDS si crearea posibilitatii romanilor care si-au pierdut cetatenia sa sustina, inclusiv financiar, partidele politice romanesti prin formule de membrii onorifici, in conditiile dovedirii calitatii de cetatean roman in trecut.- Includerea in eConsulat a unui Registru Digital pentru Diaspora si optimizarea portalului eConsulat si pentru aplicatii mobile, care sa fie adaptat pentru momentul in care cartile de identitate romanesti vor oferi posibilitatea de a alege domiciliul in strainatate si conferind toate drepturile oferite de o carte de identitate normala, cu interconectare la baza de date nationala.- Elaborarea si publicarea de catre Centrele Comunitare a unor liste permanente al antreprenorilor, lucratorilor, prestatorilor de servicii romani din fiecare localitate/ regiune unde exista un centru comunitar, respectand totodata dispozitiile.- Lansarea primului recensamant real al Diasporei romanesti prin intermediul portalului eConsulat - Sectiunea "Inregistrate voluntara la misiune", care va conferi un profil fiecarui utilizator de servicii consulare, mentinut la zi si necesar pentru obtinerea asistentei din partea autoritatilor romane si posibilitatea de a lansa studii, comunicate, sondaje si alte campanii utile pentru Diaspora.- Simplificarea procedurilor necesare de a depune si obtine acte de identitate romanesti sau acte administrative si oferirea posibilitatii de a obtine o noua carte de identitate sau pasaport, online. - Eliminarea proceselor administrative dificile sau inutile pentru Diaspora prin implementarea digitalizarii si comunicarii interne a datelor personale, acceptarea automata a actelor de identitate sau de stare civila obtinute in statele membre UE fara necesitatea de pasi suplimentari de inscriere/ transcriere si implementarea utilizarii semnaturii electronice.- Generalizarea posibilitatii de a trimite prin posta sau curierat, direct de la institutiile emitente, a pasapoartelor, precum si a altor documente, cu acceptul titularilor.Citeste si: Program de guvernare 2020-2024. Coalitia sustine ca nu va fi majorata nicio taxa si niciun impozit in urmatorii patru ani