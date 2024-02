Mboumba Bakabana Gaston Bienvenu este cel mai proaspat membru PSD

Unul dintre cei mai proaspeti membri ai PSD este un tanar inginer nascut in Congo, dar cu cetatenie romana.

Proaspatul social-democrat este Mboumba Bakabana Gaston Bienvenu si a fost primit in PSD in cadrul unei ceremonii desfasurate vineri la Cluj-Napoca.

El are 34 de ani, este inginer de profesie, este casatorit si a venit in Romania in 1995.

Mboumba Bakabana Gaston a declarat presei ca a intrat in PSD pentru ca-i place politica acestui partid si ca i-a simpatizat pe Ion Iliescu, Adrian Nastase si pe Mircea Geoana.