Bogati versus saraci in AUR. De la Gianina Serban, cea mai avuta membra a partidului, la George Simion, liderul fara avere

Ziare.com va propune o trecere in revista a averilor membrilor AUR, potrivit declaratiilor de avere pe care unii dintre ei le-au facut publice., deputata AUR, este cea mai avuta, iesind in evidenta mai ales prin masinile luxoase pe care le detine. Ea este cunoscuta si pentru ideea controversata de a intra cu mitraliera in parlament Un barbat i-a scris deputatei un comentariu pe Facebook , prin care ii spunea ca "ori intrati cu mitraliera in Senat si ii pune pe toti la pamant, ori degeaba ne scrieti aici. Aici nu ne sunteti de niciun folos. Faceti cu ei daca aveti sange ce a facut sclavul de Iliescu cu Ceausescu".Gianina Serban nu a respins complet ideea."Ideea dvs nu e rea, dar nu e aplicabila", a raspuns Gianina Serban.Ea detine trei case, doua spatii comerciale, trei terenuri si trei masini de teren: Porsche Cayenne, Mercedes ML si un BMW X1.Gianina Serban detine impreuna cu sotul ei doua terenuri cumparate in 2016: unul intravilan, de 2.500 mp, si unul extravilan, de 4.999 mp, plus un teren arabil de 708 mp, mostenit in 2018.Cei doi soti mai detin impreuna doua spatii comerciale si doua case construite in perioada 2016 - 2017, plus una mostenita in 2018. Are si trei masini de teren: Porsche Cayenne, Mercedes ML si un BMW X.Gianina Serban a mai strans bijuterii de 15.000 de euro si si-a imprumutat propria firma, Green Residential Construct, cu 44.000 de euro. Ea a fost angajata la propria firma, la fel si sotul ei, de unde au incasat fiecare un salariu anual de 36.000 de lei. Sotul ei, Adrian Mihail Serban, a mai incasat pe PFA suma de 70.000 de euro.Nicinu este cu mult mai prejos. Senatoare AUR, avocata lui IPS Teodosie, vazuta drept lider al miscarii "anti-botnita", militeaza impotriva masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. Este avocata cu care IPS Teodosie s-a dus in fata judecatorilor cand a contestat restrictia de organizare a pelerinajului la Pestera Sfantului Andrei si a declarat ca, daca va castiga un loc in Senat, va "dezgropa toate cadavrele mortilor de COVID".Diana Sosoaca declara patru terenuri. Primul este agricol, in Balotesti, Ilfov, cu o suprafata de 22.500 de metri patrati, obtinut prin donatie in 2016.Mai declara trei terenuri intravilane. Primul este in Dambovita, are 2.170 de metri patrati si este obtinut prin cumparare si partaj in 2004. Celelalte doua sunt in Caciulata, judetul Valcea, de 1.315, respectiv 60 de metri patrati, obtinute prin cumparare si partaj in 2004, respectiv 2005.Mai detine doua apartamente si o casa de vacanta, fara sa precizeze unde sunt. Primul apartament are 89 de metri patrati si este dobandit prin cumparare si partaj in 2002. Al doilea este obtinut prin cumparare in 1993 si are 58 de metri patrati. Casa de vacanta este construita in 2008 si are 30 de metri patrati.Conduce un Opel Corsa fabricat in 2015, obtinut prin cumparare si partaj.Detine obiecte de arta in valoare de 5.000 de euro, obtinute "din familie".Are 6 active financiare, fiind vorba despre conturi curente, depozite bancare sau fonduri de investitii, in valoare de circa 47.600 de lei si aproape 21.000 de euro.Are un venit anual de 250.000 de lei ca avocat. Sotul ei, Dumitru Sosoaca, are un venit anual de 28.000 de lei ca "sef de tura".este deputat AUR si vicepresedinte interimar al partidului.Declara doua terenuri in Novaci, Gorj, ambele cumparate in 2007. Unul este intravilan si are o suprafata de 4.600 de metri patrati, iar celalalt este extravilan si are 4.185 de metri patrati.Mai noteaza patru apartamente. Primul este in Craiova, cumparat in 2013, cu o suprafata de 81 de metri patrati. Al doilea este in Lupeni, cumparat in 2018, si are 74 de metri patrati. Al treilea este tot in Lupeni, dobandit prin donatie in 2017, avand 34 de metri patrati. Ultimul este in Craiova, dobandit in 2019, "prin promisiune", si are 52 de metri patrati.Conduce un Renault Captur fabricat in 2019.Are cinci conturi, curente si depozite bancare, in care are aproximativ 3.000 de euro si 49.000 de lei.Mai declara ca a oferit un avans de 17.000 de euro catre SC Polygon Residence SRL Craiova, cu promisiunea de cumparare, fiind vorba despre ultimul apartament.Veniturile sale anuale sunt de 236.784 de lei, ca presedinte al Sindicatului National Forta Legii, la care se adauga 21.345 de lei, fiind consilier al Sindicatului Administratiei Publice Olt.Sotia lui are un venit anual de 47.488 de lei, fiind kinetoterapeut.(34 de ani) este liderul AUR, un activist civic si politician care militeaza pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. George Simion a candidat ca independent la alegerile europarlamentare din 2019, sub sloganul "Romania Mare in Europa".In plus, este cel mai sarac membru al partidului pe care il conduce.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o, George Simion detine o masina, un Ford Fiesta fabricat in 2006, dobandit prin cumparare. Veniturile sale anuale sunt de 38.322 de lei, de la "Ideal Proiectare", unde este director de marketing.(47 de ani) este co-presedintele AUR si a candidat si pentru functia de primar general al Bucurestiului la alegerile locale din 27 septembrie 2020.Claudiu Tarziu declara un teren in judetul Arges, comuna Dimbovicioara, cumparat in 2017, cu o suprafata de 570 de metri patrati.Mai detine un apartament in Bucuresti, cumparat in 2004, de 59 de metri patrati.Conduce o Toyota RAV4, fabricata in 2001, obtinuta prin cumparare.Noteaza si o datorie, un imprumut bancar contractat in 2008, scadent in 2033, in valoare de 134.500 de franci elvetieni.Veniturile sale anuale sunt de 15.233 de lei, din marketing la "Cosinzeana Edit Pres", la care se adauga 67.547 de lei din publicitate la "Isis Edit Com SRL".Sotia lui castiga 15.232 de lei anual ca jurist la "Security Marshall SRL".este vicepresedinte AUR si a obtinut un loc in Camera Deputatilor in urma alegerilor parlamentare.Declara un teren intravilan, de 500 de metri patrati, obtinut in 2015 prin cumparare.Noteaza si o casa, cumparata tot in 2015, de 120 de metri patrati.Veniturile sale anuale sunt de 40.000 de lei, fiind cadru didactic. Sotia lui, Oana Trifan, castiga anual 100.000 de lei, fiind medic la Spitalul Sfanta Maria din Iasi.este senator AUR, scriitor, filosof, publicist si profesor universitar. Acesta a avut mai multe declaratii controversate atat la adresa femeilor, cat si a romilor, care au avut consecinte. El a scris in cartea "Decoct de femeie" (aparuta la Editura Ideea Europeana) ca "niciun barbat nu cauta in femeie desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea". Despre romi spune ca sunt o "plaga sociala".Drept urmare, a fost exclus din Uniunea Scriitorilor si a fost condamnat de un raport de caz al Comisiei de Etica a institutiei, care-i reproseaza "un grav prejudiciu de imagine aduse Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale", pentru afirmatiile facute de acesta, la adresa etniei rome.Sorin Lavric detine, impreuna cu sotia lui, un teren la Piatra-Neamt, cumparat in 2008, de 750 de metri patrati.Mai declara o casa tot in Piatra Neamt, cumparata in 2008, de 200 de metri patrati.Conduce un Renault Clio, fabricat in 2019, obtinut prin cumparare.Are un cont bancar in care declara 270.000 de lei.Avea un venit anual de 30.000, ca director de programe la Uniunea Scriitorilor, la care se adauga 12.000 de lei din drepturi de autor.Sotia lui are un venit anual de 204.000 de lei, ca procuror.