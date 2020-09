Memorandum prin care 3.150 de unitati scolare vor fi conectate la internet, adoptat de Guvern

"Tot in vederea imbunatatirii accesului atat al elevilor, cat si al profesorilor la sistemul de invatamant online, a fost adoptat un memorandum pentru asigurarea conectarii la internet a unitatilor de invatamant preuniversitar. Este vorba de un memorandum prin care toate institutiile implicate si furnizorii de servicii vor face toate demersurile si vor implementa tehnologia necesara pentru a creste numarul de unitati scolare conectate la internet. Astfel, dintr-un numar de 5.882 de unitati scolare fara acces la internet in acest moment, potrivit acestui memorandum, in urma implementarii masurilor prevazute in cadrul acestui memorandum vor fi conectate la reteaua de internet 3.150 de unitati scolare. Practic, mai mult de jumatate din unitatile scolare care in acest moment nu sunt conectate la reteaua de internet in baza acestui memorandum si dupa aplicarea prevederilor incluse in cadrul acestui act normativ vor putea avea acces la reteaua de internet", a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, la finalul sedintei de Guvern.In debutul sedintei Executivului, vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca urmeaza sa se intalneasca, joi seara, cu reprezentantii ANCOM si ai operatorilor de telefonie mobila, pentru a discuta despre asigurarea accesului la internet in scoli."Avem o intalnire cu ANCOM si operatorii de telefonie mobila, sa vedem, fata de cele 2.800 de unitati scolare care si-au crescut capacitatea de racordare la fibra optica, sa vedem ce mai putem face pentru celelalte, sa creasca si puterea de acoperire cu retea si, in perspectiva, acoperirea cu fibra optica", a precizat Turcan.Prim-ministrul Ludovic Orban a adus in discutie simplificarea procedurilor de autorizare in ceea ce priveste tragerea de fibra optica sau constructia de antene."Noi trebuie sa continuam planul. Chiar daca nu o sa reusim sa conectam toate arealurile, noi trebuie sa continuam planul. Inclusiv, trebuie sa vedem daca nu putem simplifica procedurile de autorizare pe tragerea de fibra optica, pentru constructia de antene si tot ceea ce este necesar pentru cresterea acoperirii retelelor de telefonie, astfel incat sa asiguram accesul la internet. Lucrul acesta, normal, trebuia facut demult, dar asta este. Tot noi va trebui sa rezolvam toate temele acestea, dar vreau sa gasim un plan in care sa ne miscam intr-un ritm cat mai rapid posibil", a spus premierul.