Mesajul lui Vladimir Putin pentru Romania: Ne bazam pe dezvoltarea unor relatii reciproc avantajoase

"Ne bazam pe dezvoltarea unor relatii reciproc avantajoase cu Romania. Suntem gata sa conlucram la intensificarea legaturilor noastre politice, economice si umanitare. Exista un potential bun de cooperare in regiunea Marii Negre", a declarat liderul de la Kremlin, potrivit unui comunicat.Declaratia a fost facuta cu ocazia primirii, marti, la Kremlin , a 23 de ambasadori nou numiti la Moscova, printre care si cei ai Romaniei si Republicii Moldova, care si-au prezentat scrisorile de acreditare.Cristian Istrate este noul ambasador al Romaniei la Moscova, in timp ce Chisinaul este reprezentat de Vladimir Golovatiuc. Relatiile cu Republica Moldova se bazeaza pe o prietenie traditionala si pe impartasirea unor valori spirituala comune de catre natiunile noastre. Anul acesta vom marca 20 de ani de la Tratatul bilateral de Prietenie si Cooperare. Vom continua sa promovam cautarea unei solutii corecte pentru Transnistria si a unui acord care sa-i acorde un statut special, cu garantii solide, bazat pe respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova", a spus presedintele Vladimir Putin.Relatiile dintre Romania si Rusia au fost marcate recent de un scandal diplomatic. Exact in urma cu o saptamana, Rusia a decis expulzarea adjunctului atasatului militar al Ambasadei Romaniei la Moscova, ca masura de raspuns la decizia autoritatilor de la Bucuresti de a-l declara persona non-grata, la sfarsitul lunii trecute, pe Alexey Grishaev, fost adjunct al atasatului militar al Ambasadei Rusiei la Bucuresti, acuzat de activitati de spionaj.