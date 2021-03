Cum reinverzesc in Romania antisemitismul si xenofobia. "Daca in Occident se rupe ancora, noi n-o sa stam niciodata pe picioare"

"Unii profita electoral, la modul cel mai concret"

Atitudine stranie

Care este scopul

"Genul acesta de frison este absolut pe fondul pandemiei"

De ce nu au prins mesajele nationaliste lansate de Sebastian Ghita

Ne ingrijoram?

Chiar daca arata, la prima vedere, drept o faza de moment, trecatoare, atitudinea extremista a unor grupuri de persoane care se manifesta public, galagios, vizibil trebuie sa ingrijoreze pentru ca vine pe fondul unei societati sensibilizate din cauza pandemiei, iar asta ar putea oferi un teren fertil pentru constructii politice care cauta notorietate in ideea unor viitoare alegeri."In situatii de ridicare a temperaturii emotionale in randul publicului general, unii profita electoral, la modul cel mai concret. Aceasta este regula. Anumite situatii ii avanatajeaza pe unii. Ei vor crea astfel de situatii in interesul lor de imagine, de notorietate. Chiar daca nu avem alegeri in viitorul imediat, vorbim aici despre o constructie pe termen lung.Nu cred ca cineva a avut un plan "bullet point" si a indicat un anumit grup sa trimita mesaje la Teatrul Evreiesc, un alt grup la Pitesti sa strige impotriva ungurilor, un grup la Timisoara si altul la Bucuresti. Nici nu este nevoie. Totdeauna este suficient sa ai grupuscule radicale care dau tonul intr-o multime. In situatii din acestea de anxietate si de bulibaseala, nu i-as zice chiar anarhie, nu opinia majoritara conteaza, nu majoritatea se impune. Nu se face o medie a opiniei si se striga ce intruneste consensul. La astfel de proteste regula este ca cel mai galagios si radical isi impune vocea. Ca si pe internet, de altfel", a explicat analistul politic Sorin Ionita.Sorin Ionita a facut referire la protestul de la Timisoara in timpul caruia mai multe persoane au mers luni seara in fata locuintei primarului si au strigat "Heil Fritz" , la scandarile xenofobe din timpul protestelor anti-restrictii de la Pitesti cand protestatarii au strigat "Afara cu ungurii din tara!", dar si la mesajele de amenintare primite de actorii Teatrului Evreiesc de Stat.De altfel, o parte dintre protestatarii care au iesit in strada luni noapte la Bucuresti au scandat mesaje in acelasi ton cu cele din Pitesti sau Timisoara indreptate impotriva secretarului de stat Raed Arafat . "Arabul ne-a inchis bisericile" s-a auzit in repetate randuri din gura unor manifestantilor din Capitala.Este o atitudine "stranie", sustine fostul ministru de externe Cristian Diaconescu . Acesta precizeaza ca astfel de mesaje xenofobe si antisemite nu au reprezentat pana acum o cutuma a societatii romanesti contemporane, tara noastra fiind considerata de partenerii externi drept un stat cu un mesaj public pro-european."Ani de-a randul am avut, noi ca stat, un argument foarte serios in procesul de integrare si anume delimitarea societatii romanesti de tot ceea ce insemna antieuropenism, extremism, radicalism sau antisemitism. Eram statul venit din fostul bloc comunist cu cel mai redus nivel de radicalism ca mesaj, ca atitudine, dintre toate statele foste comuniste, mult mai redus in comparatie chiar si cu statele occidentale cu traditii democratice foarte bine consolidate. Este un element nou care nu are neaparat o legatura cu cultura profunda a statului roman. Noi nu am avut partide politice care sa preia un astfel de mesaj, excluzand doi-trei clovni, dar nimic semnificativ. Noi nu am avut asa ceva nici in traditia politica, cu toate tipurile de atitudine pe care le-am exersat pana acum, nici in platforme sau in dimensiunea de politica publica. Din punctul meu de vedere aceasta perspectiva este preocupanta", a precizat, pentru Ziare.com, Cristian Diaconescu.Fostul ministru de Externe sustine ca scopul acestor atitudini extremiste este slabirea statului, un stat membru NATO si vulnerabilizarea relatiei cetateni-institutii, iar, in final, Romania sa nu mai fie perceputa pe plan extern predictibila, credibila."Astfel de mesaje, atitudini, reactii publice functioneaza in multe state europene, reprezinta o problema care tine ocupata atentia opiniei publice si a zonei politice cu exceptia Romaniei. Poate ca cineva isi doreste ca Romania sa nu mai fie o exceptie din acest punct de vedere, sa intre in acelasi tip de pachet", sustine Diaconescu.Acesta a explicat ca nu putem sti cu siguranta cine este autorul, regizorul acestor proteste xenofobe, extremiste, dat fiind ca nu avem toate datele, dar ca este convins ca astfel de atitudini sunt fortate, iar societatea romana nu va multiplica astfel de mesaje pe termen lung."Este un teren fertil acum, in conditiile unei infodemii pe care doar daca nu vrei nu o vezi. Evident ca pe acest fundal cu eforturi minime exercitiile de manipulare si dezinformare sunt la ordinea zilei. Eu unul nu cred ca vor avea mari sanse sa reziste in timp. Este si o speranta, dar in egala masura am si argumentul istoriei recente", a concluzionat Diaconescu.Aceeasi convingere o are si analistul Sorin Ionita. Acesta considera ca manifestari publice cu caracter extremist vor slabi odata cu trecerea pandemiei care a vulnerabilizat foarte mult societatea."Sunt semne ca aceste mesaje, atitudini, or sa treaca odata cu pandemia. Genul acesta de frison este absolut pe fondul pandemiei. De aici vine stresul social si e un stres de un an si ceva si se manifesta in ton cu occidentul. De ce am fi noi altfel? Noi trebuie sa fim ingrijorati jumatate pentru ce este la noi, dar si jumatate pentru ce se intampla in Occident si in Uniunea Europeana. Daca acolo se rupe ancora, noi nu o sa stam niciodata pe picioarele noastre", este de parere Sorin Ionita.Priza la public a mesajelor extremiste este justificata, pe de o parte, de perioada de restrictii in care ne aflam cu totii, dar, mai spune Sorin Ionita, exista si o alta explicatie. Romania a mai avut in istoria recenta formatiuni politice nationaliste. Analistul face referire la partidul al carui lideri erau Sebastian Ghita si Victor Ponta . Totusi, acest partid cu simbolul Vlad Tepes nu a avut impact in Romania."Multi inainte au incercat sa exploateze filonul acesta electoral si nu au reusit nici in 2016 si nici inainte. Cu Ghita, cu Ponta, cu Vlad Tepes cred ca este evident de ce nu a prins. Nu oricine care spune orice este credibil in fata oamenilor. In schimb, cei de acum sunt autentici, sunt ridicati din popor. Ponta, care azi cocheteaza cu noua social- democratie , maine cu Tony Blair si poimaine devine zmeu nationalist Vlad Tepes, pai nu poti sa-l crezi. Era exact opusul mesajului pe care il transmitea. Oamenii ce spun? O elita corupta care s-a departat de popor, ori Ponta si Ghita erau intruchiparea acestor elite care pluteau pe deasupra lucrurilor si se alimentau din zone obscure. Oamenii, unii dintre ei sunt needucati, dar ei simt de unde vine mesajul. Credibilitatea si talentul unui lider fac diferenta", explica Sorin Ionita.Intrebat daca este cazul sa ne ingrijoram in fata acestor grupari extremiste care lanseaza public mesaje xenofobe, Sorin Ionita a precizat ca cel mai important este sa stabilim o limita pana unde mergem cu discutia publica pentru ca riscam "justificam polarizarea, lozincile si radicalismul pentru ca in sensul acesta periculos ne indreptam. Ne scade si mai mult sansa de a avea discutii ponderate pe politici publice. Cum ar fi sa mai discutam despre o problema grea intr-un asemenea climat?", a concluzionat Ionita.