Alerta mediatica admisa in pandemie. Politologul Stanomir, despre mesajele autoritatilor: "Comunicarea nu inseamna doar anuntul fatidic ca vom muri cu totii"

Politica inspaimantarii

Starea de panica se propaga ca un val seismic

Statul roman este imprevizibil

Cata alerta mediatica poate fi admisa in starea de alerta?In primul rand trebuie spus ca starea de alerta nu are nimic in comun, cel putin in teorie, cu inspaimantarea si cu frica. Starea de alerta este o stare mai putin severa decat starea de urgenta, a carei scop este pregatirea institutiilor statului pentru restrangerea efectelor crizei sanitare.Ca atare, ceea ce unii comunicatori, cu pregatire medicala sau nu, pun in circulatie, reprezinta o cu totul alta problema. Este, de fapt, diferenta intre o politica prudenta intemeiata pe atentia datorata protejarii fiintei umane si o politica a inspaimantarii.Ce este politica inspaimantarii?Politica inspaimantarii are mai multe dezavantaje fundamentale. In primul rand este o politica bazata pe frica, iar frica este un instinct primar al omului, capabila sa inhibe ratiunea.In al doilea rand, aceasta politica a inspaimantarii este o politica ce paralizeaza si care ii lipseste pe indivizi de capacitatea de a lua decizii utile in timp real.In al treilea rand, politica inspaimantarii este o politica ce se foloseste de spectrul mortii pentru a tine sub control populatia.Eu am aparat intotdeauna politica prudentei si am condamnat aceasta politica a inspaimantarii care nu face decat sa genereze in societatea noastra o frica, aceasta devenind autentica pandemie.Sunt sau nu respectate drepturile omului in masurile luate de autoritati? Cum ii afecteaza pe oameni aceste mesaje?In primul rand aceste mesaje tind sa genereze in societatea noastra un sentiment de nesiguranta. Este firesc ca autoritatile sa se preocupe de comunicare, dar comunicarea inseamna mai multe lucruri.Nu inseamna doar anuntul fatidic ca vom muri cu totii, pentru ca, statistic vorbind, acest lucru este posibil.Nu inseamna doar amenintarea permanenta cu lockdown si cu inchiderea tuturor facilitatilor care deservesc populatia. Inseamna lucruri mult mai modeste: ca de exemplu curatirea scolilor, curatirea autobuzelor, curatirea tramvaielor, ma refer in Capitala, de exemplu, mentinerea unui climat de siguranta sanitara.Doctorii care, asemeni domnului Raed Arafat care se ocupa cu inspaimantarea populatiei, nu fac apel la ratiune. Ei fac apel la frica, iar eu cred ca intr-o societate decenta si europeana trebuie sa guvernam bazati pe ratiune, iar nu pe frica.Cum credeti ca au gestionat autoritatile din Romania situatia privind vaccinarea cu serul de la AstraZeneca?Eu nu sunt comunicator de profesie, eu sunt doar un simplu cetatean. Ceea ce pot observa este ca orice stare de panica indusa populatiei se propaga ca un val seismic.De aceea trebuie sa fim foarte atenti la mesajele pe care le transmitem. Autoritatile, dupa cum spuneam, s-au bazat intodeauna pe frica, iar in cazul AstraZeneca, nu numai autoritatile romane, ci mai multe autoritati din UE au parut ca sunt sub imperiul unei frici care le obliga sa renunte la utilizarea acestui vaccin.Eu nu sunt specialist in domeniul medical, astfel ca nu pot sa ma hazardez, ca niste influenceri de la televiziune sau de pe Facebook , sa dau sentinte.Este foarte important sa nu cream nici asteptari false de tipul "vaccinul rezolva toate problemele" si nici asteptari false opuse de tipul: "vaccinul nu rezolva nicio problema". Adevarul este, ca intotdeauna, la mijloc.Cum credeti ca se apara statul de campanii precum cea de la Aleph News, conform careia "ni s-a ingradit libertatea si traim controlati"?In primul rand statul ar trebui sa se apere de asemena acuzatii actionand corect. Dar statul actioneaza imprevizibil si arbitrar.De un an ne luptam cu aceasta criza sanitara, iar statul roman este un stat imprevizibil. Ca atare, inainte de a ne preocupa despre cum fac campanii mediatice diferite institutii de presa ar trebui sa ne preocupam de cum gestioneaza statul roman aceasta criza sanitara.Ori, se poate spune ca gestionarea crizei sanitare lasa mult de dorit. Si asta pentru a fi politicos.Arbitrariul, frica, inspaimantarea, nu reprezinta temeiuri corecte pe care sa intemeiezi o guvernare democratica.In seara zilei de marti, 16 martie, medicul Emilian Imbri a spus la postul national de televiziune ca va fi din ce in ce mai rau , ca Bucurestiul mai mult ca sigur se va inchide si vor fi pacienti mai multi cu simptomatologie mai grava.