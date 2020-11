Mesajul presedintelui Iohannis de Ziua Internationala a Drepturilor Copilului: "Bataia nu e rupta din rai"

"Anual, 16.000 de copii sunt victime ale abuzului, neglijarii, exploatarii si oricarei alte forme de violenta. Avem obligatia sa constientizam traumele la care sunt supusi acesti copii si sa folosim toate instrumentele, inclusiv cele legale, pentru a le preveni. Bataia nu e rupta din rai! (...) Fiecare copil trebuie sa fie protejat si sa aiba sanse egale de a-si atinge potentialul.De aceea, principiile non-discriminarii, dreptul la viata si dezvoltare, respectul fata de opiniile si interesele copiilor trebuie sa se afle constant pe agenda publica, sa se regaseasca in practicile institutiilor de orice fel, dar si ale cetatenilor in viata de zi cu zi", a declarat presedintele dupa intalnirea cu presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Madalina Turza, si cu Presedintele Consiliului Tinerilor Institutionalizati, Andreeas Novacovici.Presedintele a precizat ca temele abordate au vizat, printre altele, accesul copiilor aflati in sistemul de protectie sociala la diverse servicii, cum sunt, de exemplu, cele din sanatate, mai ales in contextul epidemiei de COVID-19, dar si sustinerea pentru o viata independenta, in special prin masuri legate de educatie, formare profesionala si asigurarea unei locuinte adecvate."Dezvoltarea noastra ca societate, acea Romanie Educata pe care ne-o dorim, nu poate fi durabila daca nu investim in educatie si in protejarea drepturilor copiilor si ale tinerilor. Aceasta trebuie sa fie abordarea si in ceea ce priveste asigurarea unei finantari consistente, atat la nivel national, cat si local. In egala masura, protejarea copiilor si a tinerilor trebuie sa se regaseasca si in salile de judecata, unde orice forma de violenta si abuz sa fie aspru pedepsita", a precizat Iohannis.El a anuntat ca vineri, in mod simbolic, Palatul Cotroceni va fi iluminat in albastru, parte a campaniei UNICEF Romania, pentru a marca Ziua Internationala a Drepturilor Copilului."Multumesc tuturor celor care se lupta pentru respectarea drepturilor copiilor! Veti avea intotdeauna in mine un sprijin!", a declarat presedintele.Citeste si: Iohannis: Campania de vaccinare - chestiune de securitate nationala. Luni, sedinta cu ministrii Apararii, de Interne si Sanatatii