Mesajul presedintelui Klaus Iohannis catre romanii din diaspora: "Va purtam in gand pe toti cei care sunteti departe de casa"

"Va purtam in gand pe toti cei care sunteti departe de casa si de cei dragi si stim cat de dificil v-a fost in acest ultim an", a transmis seful statului."Dragi romani de pretutindeni, din tara si din strainatate, sarbatorim in ultima duminica a lunii mai Ziua Romanilor de Pretutindeni, o zi speciala, dedicata diasporei. Va purtam in gand pe toti cei care sunteti departe de casa si de cei dragi si stim cat de dificil v-a fost in acest ultim an de grea incercare, in care, din cauza pandemiei, au fost necesare masuri speciale de protectie. Va multumesc tuturor pentru responsabilitatea de care ati dat dovada si solidaritatea pe care ati manifestat-o fata de cei ramasi in tara. In timpul gravei perioade pandemice, multi romani din strainatate s-au intors, nu numai cu gandul, in tara natala, unii revenind temporar sau chiar definitiv acasa", a transmis, duminica, seful statului.Iohannis a afirmat ca multe alte familii au fost insa despartite din cauza contextului epidemiologic."Vaccinarea impotriva COVID-19 ne ofera acum posibilitatea sa punem capat pandemiei si sa ne reluam toate activitatile in siguranta, sa putem calatori din nou pentru a ne reuni cu cei dragi", a mai transmis presedintele.Acesta a vorbit, de asemenea, despre Romania post-pandemie."Depasirea crizei sanitare ne va permite sa ne concentram toate eforturile asupra unui obiectiv de o insemnatate fundamentala: construirea Romaniei post- pandemice. Beneficiind de fondurile europene care vor facilita investitii masive in toate domeniile, tara noastra va intra intr-un amplu proces de dezvoltare si reforme. Avem nevoie de talentul si competenta tuturor romanilor pentru a cladi impreuna o tara prospera, care ofera oportunitati si sanse reale tuturor, o tara in care concetatenii nostri plecati peste granite sa revina cu bucurie", a incheiat seful statului.Incepand cu anul 2015, in ultima duminica a lunii mai este aniversata Ziua romanilor de pretutindeni.