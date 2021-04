Meseriile exotice pe care le-au avut membrii AUR inainte de a intra in politica. De la ultrasi pe stadioane la medici ginecologi

este liderul AUR si intrase deja in atentia mass-media din cauza incidentelor provocate de UST, un grup de suporteri cunoscuti pentru deviza "Uniti Sub Tricolor", la a carui fondare a participat.Membrii "Uniti sub tricolor" au dus si la disputarea cu portile inchise a meciului dintre Romania si Norvegia, din 2019. UEFA a considerat atunci ca au existat scandari xenofobe la disputa precedenta, contra Spaniei. Dupa meciul cu Suedia din 2019 au aparut si acuzatii de rasism, dar UEFA le-a respins. In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru ca ultrasii au folosit materiale pirotehnice, au aruncat cu obiecte in teren si au afisat bannere interzise, potrivit Gazeta Sporturilor.este co-presedintele AUR si, potrivit CV-ului sau, este jurnalist si scriitor. Coordoneaza publicatia rostonline.ro si este director al Editurii "Rost", precum si director de marketing al SC Cosanzeana Edit Pres SRL.In plus, a fost unul dintre membrii Consiliului National de Coordonare al Coalitiei pentru Familie si unul dintre sustinatorii miscarii antiavort.a absolvit medicina si filosofia. In 1997 a devenit redactor la Editura Humanitas , iar din 2003 tine cursuri la Facultatea de Filosofie din Bucuresti. In plus, este redactor al revistei Romania literara.A facut parte din Uniunea Scriitorilor din Romania, dar a fost dat afara in decembrie 2020, dupa ce presa a publicat fragmente jignitoare si discriminatorii din scrierile lui, majoritatea vizand femeile." - Sub unghi liric, rostul femeii e sa fie muza, dupa ce a incetat sa mai fie amanta.- Nu sunt un admirator al sexului frumos. Admiratia cere recunoasterea ab initio a unei relatii de superioritate: admiri pe cineva pe care il banuiesti a fi deasupra ta, pe cand femeia poate fi cel mult dorita, dar in nici un caz admirata.- Nici un barbat nu cauta in femeie desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea. Cine vrea filosofie, nu o va gasi in capul femeii, dar in schimb va gasi cufundarea in athanorul labios.- Sunt trei imprejurari cand privelistea unei femei culmineaza in dezgust: cand isi face toaleta intima, cand isi probeaza hainele in oglinda si cand sta pe masa ginecologica", sunt doar cateva dintre exemple.face parte din senatul AUR si este medic ginecolog. In plus, este unul dintre liderii miscarii pro-life din Romania, o organizatie ce are drept scop ajutarea mamelor aflate in dificultatea de a pastra o sarcina.face parte din senatul AUR si este conferentiar doctor inginer la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi. In plus, este vicepresedintele Forumului Inventatorilor Romani.este vicepresedinte AUR. Potrivit CV-ului sau, preda istorie elevilor de la clasa a IV-a pana la clasa a XII-a, inclusiv optionale precum "Istoria comunismului" si "Istoria evreilor", cultura civica si limba engleza. Este titular la Scoala gimnaziala Chicerea si a predat ca profesor detasat si la scoli gimnaziale si licee din Iasi.este scriitor si doctor in teologie. Sustine ca a facut stagii de lucru si cercetare in China, Germania, Italia, Spania, Belgia, Malta, dar si un periplu spiritual in Tibet. In plus, in 2004 a fost consilier al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.