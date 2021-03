Metroul pana la Otopeni: Banca Europeana de Investitii decide daca proiectul continua. Hotararea, luata pana la finalul anului

Proiectul are mai multe probleme, banii reprezentand una dintre ele. Comisia Europeana a aprobat o finantare de 500 de milioane de euro pentru prima sectiune a magistralei, pana in zona Baneasa, dar din acel punct mai raman sase statii de construit. Vom face o analiza pe costurile pe care le-ar implica acest proiect, ce trafic are in momentul de fata, care este complementaritatea cu linia de tren care exista. Va dau numai un singur detaliu: ganditi-va ca ai un tren care face la jumatate fata de metrou. Liniile de metrou, sa nu uitam, costa foarte mult in operare. Linia M5, asa cum este in momentul de fata, are costuri de aproape 200 de milioane pe an. Pentru al doilea sector, Comisia Europeana a refuzat finantarea, tocmai pentru ca au avut dubii legate de fezabilitatea acestui proiect", a declarat Catalin Drula la Radio Romania Actualitati O alta problema este reprezentata de contestatii, care ingreuneaza construirea primei sectiuni. Termenul limita de finalizare, pentru a nu pierde finantarea europeana, este decembrie 2023, care este imposibil de respectat din moment ce lucrarile nu au inceput, potrivit Rador.