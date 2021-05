Mihai Chirica: Este a doua oara cand USR-PLUS respinge bugetul orasului nostru, in mod irational si iresponsabil, cu ipocrizie si cinism

Bugetul municipiului Iasi, respins pentru a doua oara de consilierii locali

"Este o noua zi trista pentru orasul nostru, o noua zi in care unii politicieni au ales ordinele de partid in dauna intereselor si nevoilor iesenilor, o noua zi in care spiritul democratic si dialogul rational au capitulat in fata intereselor politicianiste. Este a doua oara cand USR-PLUS respinge bugetul orasului nostru, in mod irational si iresponsabil, cu ipocrizie si cinism, din motive exclusiv politice si intr-un dispret absolut fata de nevoile acestui oras!", a spus primarul liberal al Iasiului, Mihai Chirica Totodata, el a atras atentia asupra faptului ca in prezent nu se mai pot plati salariile angajatilor din invatamantul preuniversitar privat, nici ale celor circa 5.000 de angajati din sectorul public care asigura transportul public, curatenia, intretinerea strazilor si spatiilor verzi."Din pacate, numeroasele mele apeluri publice si ale colegilor din PNL nu au fost ascultate de USR-PLUS, care a preferat sa continue lupta politica, in dauna interesului orasului si chiar folosind metode neortodoxe. In aceste conditii, miercuri, 12 mai 2021, de la ora 15.00, voi convoca o noua sedinta de plen in care sper ca oamenii de buna credinta din Consiliul Local vor vota bugetul local si vor da o sansa Iasului", a precizat edilul Mihai Chirica Proiectul de buget al municipiului Iasi a fost respins, luni, de consilierii locali, pentru a doua oara in ultimele saptamani, dupa ce reprezentantii PSD au parasit sala de sedinte, iar consilierii USR PLUS s-au abtinut de la vot.Sedinta, care a durat aproape cinci ore, a avut mai multe momente tensionate, cu schimburi de replici intre consilierii liberali si cei ai USR PLUS.In final, proiectul de buget a fost respins, doar reprezentantii PNL si PMP votand "pentru". Cele doua partide detin impreuna 13 mandate, cu unul mai putin decat reprezinta majoritatea simpla in Consiliul Local Iasi.Liderul de grup USR PLUS Ana Raluca Rosu a explicat ca niciuna dintre conditiile formulate zilele trecute de aceasta formatiune nu a fost acceptata de PNL, astfel ca USR PLUS nu poate sa acorde un vot favorabil. USR PLUS solicitase liberalilor sa-i retraga sprijinul politic lui Mihai Chirica, din cauza dosarelor penale in care este implicat edilul iesean, iar negocierile dintre liberali si USR PLUS sa aiba loc in absenta primarului Iasiului.Reprezentantii USR PLUS s-au abtinut de la votul proiectului de buget local.Consilierii locali PSD au parasit sala de sedinte, liderul grupului PSD, Bogdan Balaniscu, invitand PNL si USR PLUS sa-si asume guvernarea locala."PSD isi reafirma intentia de a dialoga constructiv cu liderii ambelor formatiuni politice. Ne asumam rolul de mediator intre cele doua formatiuni politice de dreapta. Lasati orgoliile si haideti sa punem in practica un protocol politic si administrativ din care sa aiba de castigat iesenii. Ne uitam cu jind cum alte mari orase vorbesc despre tren metropolitan, digitalizare, consolidarea mediului IT, iar noi, la Iasi, asistam doar la certurile politice dintre PNL si USR-PLUS", au precizat reprezentantii PSD la finalul sedintei.La randul sau, primarul PNL Mihai Chirica a spus ca, incepand cu 28 aprilie, Primaria nu a mai putut face niciun transfer dinspre bugetul statului si ca salariile a 5.000 de angajati din sectorul public sunt blocate.O noua sedinta de Consiliu Local a fost anuntata pentru miercuri.Este pentru a doua oara cand bugetul local este respins in plenul consiliului local. In 22 aprilie, consilierii ieseni nu au votat proiectul de buget, la capatul unei sedinte tensionate care a durat aproape opt ore.In Consiliul Local nu exista o majoritate politica. PNL detine 11 mandate, USR PLUS noua, PSD cinci, iar PMP doua.Municipiul nu are inca viceprimari, la peste sapte luni de la alegerile locale.