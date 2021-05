Mesajul agramat postat pe Facebook de primarul Iasiului: "Doua luni v-a dura omologarea". Mihai Chirica a fost desfiintat de comentatori

Astfel, primarul a scris: "primul tramvai noi carein iasi", "serie de 7 tramvaie carein acest an" si "doua luniomologarea tramvaiului".In plus, mesajul continea numeroase virgule sau puncte spatiate eronat.Cel mai probabil, postarea primarului n-a trecut initial prin filtrul directiei de comunicare din cadrul Primariei Iasi.Dupa aproximativ o ora, textul a fost repostat corectat.Primarul si-a corectat postarea abia dupa ce internautii i-au atrasa atentia ca aceasta contine greseli gramaticale. Iata cateva dintre comentariile primite:"Se scrie corect: va ajunge, va dura!!! Sunt verbe cu actiune la timpul viitor!"."Pentru limba romana apasati tasta 1"."Activati-va autocorectorul ca va faceti de ras!"."Gramatica, bat-o vina! Iar si-a scris singur textele. Na, e de inteles, nu mai esti rational cand te paste puscaria"."Dom'primar, pe baiatul care va face textele invatati-l in ce cazuri se desparte in silabe un cuvant. E grav ca pe pagina primarului unui oras ca Iasul sa apara o asemenea greseala!".Primarul PNL al Iasiului, Mihai Chirica, s-a autosuspendat din partid la o zi dupa ce a devenit inculpat intr-un dosar DIICOT Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, dar si city-managerul orasului, Gabriel Harabagiu, au fost pusi sub acuzare intr-un dosar al DIICOT in care sunt inculpati si alti angajati din cadrul institutiei publice, dar si patronul unui ziar local, avocati si notari.Chirica are calitatea de inculpat in acest dosar, dupa ce a fost audiat la DIICOT in cursul zilei de luni. El este acuzat de omisiunea sesizarii, infractiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda.