Mihai Chirica: "Restaurantele si cafenelele din Iasi vor fi redeschise si in interior"

"Dragi ieseni, va aduc la cunostinta ca, incepand cu data de 31 decembrie 2020, intre orele 6:00 - 23:00, restaurantele si cafenele din orasul nostru vor fi deschise si in interior in limita de 30% din capacitate.Va multumesc pentru ca ati respectat masurile sanitare privind combaterea pandemiei si va rog sa ramaneti vigilenti pentru ca numarul de imbolnaviri sa scada si mai mult in perioada urmatoare.Trebuie sa fim solidari, sa purtam masca si sa ne dezinfectam mainile, sa evitam aglomeratiile si sa respectam recomandarile specialistilor din sanatate. Doar impreuna putem combate pandemia! Multa sanatate!", a scris edilul pe Facebook