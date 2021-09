Deputat USR PLUS, acuzații grave la adresa PNL: "Căpătuială pe bani publici şi clientelism demne de PSD"

Scandal în coaliția de guvernare

”Ruşine, Florin Cîţu! Ruşine, PNL ! Căpătuială pe bani publici şi clientelism demne de PSD . Nu aceştia sunt partenerii de guvernare cu care putem schimba România. Se forţează, în ciuda opoziţiei USR PLUS , adoptarea PNDL 3 in Guvern, fără avizul Ministerului Justiţiei”, a scris, miercuri, pe Facebook , deputatul USR PLUS Mihai Poliţeanu.Aesta aprciază că ”PNL nu are nicio voinţă politică pentru reformele fundamentale”. ”Nu se mai poate continua aşa”, susţine deputatul.Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar, miercuri, după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS.Premierul Florin Cîţu a negat că USR PLUS ar fi ameninţat cu ieşirea de la guvernare Liderii USR PLUS acuză PNL şi în special pe premierul Florin Cîţu de încălcarea protocolului de funcţionare a coaliţiei, care prevede că agenda Guvernului şi procesul de prioritizare al actelor normative vor fi decise de prim-ministru împreună cu vicepremierii, a precizat surse din conducerea USR PLUS pentru News.ro.