Mihai Tudose vede un esec total in PRR: "Deci autostrazi nu, irigatii nu, gaze nu"

Ce sapune Iohannis despre PRR

Fost premier din partea PSD si actualmente europarlamentar Mihai Tudose a criticat PRR pe contul sau de Facebook . Fostul premier vede in Plan un esec lamentabil si reaminteste ca insusi Dan Barna si Ludovic Orban au recunoscut neajunsurile si problemele pe care le intampina anumite proiecte din PRR. Planul National de Redresare si Rezilienta , in Saptamana PatimilorCurg marturisirile neputintei guvernamentale de elaborare a planului de relansare economica. Azi a fost randul lui Ludovic Orban sa admita esecul liberalo-pluserist, de data asta in obtinerea finantarii europene pentru programul de racordare a localitatilor romanesti la reteaua de gaze naturale. Contabilizam la pierderi si acest proiect de 600 de milioane, respins de Comisia Europeana.Un mizilic fata de cele 2,5 miliarde de euro refuzate pentru sistemele de irigatii, dupa cum a anuntat Dan Barna saptamana trecuta, si fata de cele 4,5 miliarde de euro dedicate infrastructurii rutiere, pentru care C. Ghinea a recunoscut ca a fost criticat la Bruxelles.In toate cazurile astea, motivul e acelasi: documentatia catastrofala depusa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, pastorit de Ghinea.Deci autostrazi nu, irigatii nu, gaze nu.Imi amintesc ce promisiuni halucinante facea asta-vara Ludovic Orban, inca premier, pornind de la comparatia intre gradul de conectare a romanilor la reteaua de gaz (35%) si cel din Ungaria (90%).Uite ca se face curand anul si suntem tot pe-acolo, uite ca ratam excesiv laudatul corn al abundentei de la Bruxelles, pentru ca nu s-au invrednicit sa aiba meseriasi la Guvern ca sa intocmeasca proiectele necesare - pe scurt, uite cu ce fasait jalnic se dezumfla gogoasa pretinsa de dreapta...Numai patimile romanilor continua...", a scris Tudose pe Facebook.Daca opozitia vorbeste despre un esec al PRR, presedintele Klaus Iohannis continua sa ramana optimist. El a afirmat, marti, ca Planul National de Redresare si Rezilienta poate fi negociat "mai repede sau mai putin repede", dar in final el va fi implementat. "Nu-i ca la examenul de Bac, unde esti admis sau respins. Este un plan national, nu-i o jucarica politica", a sustinut Iohannis."Din informatiile mele, pana la acest moment, o singura tara a depus Planul, si anume Portugalia, care detine si presedintia rotativa", a afirmat Iohannis.El a adaugat ca majoritatea statelor europene lucreaza impreuna cu Comisia la plan, iar Romania este "in mainstrean"."Este o procedura complicata, fiindca niciodata pana acum nu a existat o astfel de forma de finantare si de intocmire a unor planuri nationale de revenire dintr-o criza grava. In acest sens fiecare isi pregateste un plan, Comisia impreuna cu Parlamentul au anumite ambitii legate de Europa verde, Europa digitala si aceste chestiuni se negociaza", a declarat Iohannis.El a spus ca aceste negocieri cu Comisia "nu sunt simple deloc", dar in final Romania va avea "un plan foarte bun", care va fi finantat si pus in practica.