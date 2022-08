Mihail Neamtu: Regele a dezamagit impacandu-se cu Securitatea, prin Radu Duda

Mihail Neamtu, initiatorul miscarii "Noua Republica", este de parere ca "monarhia a adus beneficii enorme Romaniei moderne", dar nu crede ca romanii ar fi de acord cu revenirea la aceasta forma de guvernare.

"Mie nu mi se pare ca in afara de cativa jurnalisti platiti, vanduti si vanturati cu adevarat pe strada te intalnesti cu entuziasti", a afirmat Neamtu, in cadrul unui interviu publicat vineri de Evenimentul Zilei.

"Nu poti sa vorbesti despre un viitor monarhic atata vreme cat nici fiica regelui nu vorbeste corect romaneste", mai spune Mihail Neamtu.

Chiar daca afirma ca il respecta pe fostul suveran al Romaniei, initiatorul miscarii politice "Noua Republica" are insa un repros la adresa regelui Mihai.

"Regele a dezamagit multi oameni care au plans cand el a venit de Paste in 1992. I-a dezamagit impacandu-se cu cei care il fugareau pe soselele din Romania, impacandu-se cu fostii reprezentanti ai Securitatii care o urmareau pe Monica Lovinescu in 1977, in timp ce ei faceau averi la Crescent mai stiu eu pe unde, impacandu-se cu Securitatea, prin Radu Duda si altii. Si cred ca acest lucru e absolut deplorabil", a afirmat Neamtu.

Ads