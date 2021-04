Ministrii USR PLUS ar putea boicota sedinta de guvern de joi. Ce spune Dragos Tudorache

Europarlamentarul USR PLUS sustine ca nu este vorba de un boicot, ci despre o "pozitie" coerenta cu ceea ce s-a spus astazi la nivelul aliantei din care face parte, si anume ca nu mai au incredere in premierul Florin Citu si ca isi doresc cat mai rapid o discutie in coalitie."De fapt, asta ii si reprosam premierului Citu. Nu este vorba nici despre Vlad Voiculescu , nu este vorba nici despre orgolii sau santaj - am vazut tot felul de termeni folositi -, ci este vorba, foarte simplu si direct, despre modul in care premierul Citu intelege ca functioneaza aceasta coalitie.Si atunci, ceea ce noi ne dorim este ca sa avem aceasta discutie la nivel de presedinti de partide in coalitie, sa intelegem cum anume continuam mai departe", a explicat Dragos Tudorache la Digi 24 Intrebat daca nu ar fi mai potrivit sa mearga in sedinta de guvern si sa stea de vorba cu aceasta ocazie si despre chestiunea politica, Dragos Tudorache a spus ca "nici intr-un caz nu vom bloca decizii importante pentru tara, pentru buna functionare a guvernarii, daca ele sunt necesare".La observatia ca pe ordinea de zi a sedintei de guvern exista o hotarare referitoare la achizitia a 300.000 de doze de vaccin Pfizer, Dragos Tudorache a declarat: "Daca este nevoie de noi pentru o astfel de decizie, vom fi acolo".Dragos Tudorache a spus ca nu stie daca Dan Barna, vicepremier si copresedintele USR PLUS, a discutat deja cu premierul Florin Citu despre faptul ca ministrii USR PLUS ar putea lipsi de la sedinta de guvern de joi.