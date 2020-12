Ministerele noi din Guvernul Citu. Unde a fost inclus portofoliul Turismului, disparut in timpul Cabinetului Orban

Ministerul Energiei

Sunt doua ministere noi, potrivit planului de guvernare PNL-USR PLUS-UDMR.In guvernul Orban, exista Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, condus de Virgil Popescu In noul program de guvernare, portofoliul mai sus-mentionat este impartit in doua:siPropunerea pentru Ministerul Energiei este Virgil Popescu (PNL), iar pentru Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului - Claudiu Nasui (USR).In plus, apare si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, condus de Ciprian Telemen (USR).Claudiu Nasui este deputat de Bucuresti la al doilea mandat. In primul mandat de deputat a fost membru in Comisia pentru buget, finante si banci si a promovat mai multe legi pentru debirocratizare.In 2016, Claudiu Nasui a fost consilier al ministrului Finantelor in guvernul condus de Dacian Ciolos Claudiu Nasui a absolvit Facultatea de Finante a Universitatii Paris-Dauphine si a terminat un Master la universitatea Bocconi, in Italia, tot in domeniul finantelor. Este fondator al platformei Open Budget, o platforma de transparenta bugetara.In prezent este presedintele USR Bucuresti. Este deputatul care militeaza cel mai mult pentru impozit zero pe echivalentul salariului minim, idee care, deocamdata, nu poate fi pusa in aplicare avand in vedere ca ar crea o gaura bugetara de circa 10 miliarde de euro intr-un an.Ministerul Energiei devine un singur minister , care il va avea drept ministru pe Virgil Popescu (PNL).Virgil-Daniel Popescu s-a nascut la 25 aprilie 1968 in Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti. A absolvit Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti (1991). Detine un doctorat in Management la Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Craiova (2000), un master in Analiza, diagnostic si evaluarea afacerilor la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii din Craiova (2009).De asemenea, este absolvent al Colegiului National de Aparare din cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" (2006) si al Colegiului National de Securitate din cadrul Academiei Nationale de Informatii (2008), potrivit www.cdep.ro, https://pnl.ro, http://alegeriparlamentare2016.ro.A fost asistent programator la S.S.I. Argus S.A. Drobeta-Turnu Severin (1991-1993), asistent universitar la Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar Drobeta-Turnu Severin (1993-1997), director al S.N.P. PETROM S.A., Sucursala PECO Mehedinti (1997-2001), lector universitar la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii din Craiova (2001-2008), conferentiar universitar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (din 2008).A mai fost secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Dialog Social din Guvernul Romaniei (2007-2008), vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (august-octombrie 2013), secretar de stat in Ministerul Economiei (noiembrie 2013-februarie 2014).A fost deputat PNL de Mehedinti (din 21 decembrie 2016), vicepresedinte al Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor (din 2016), vicelider al Grupului parlamentar al Partidului National Liberal din Camera Deputatilor (din februarie 2018), membru in delegatia Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre (din septembrie 2017), membru in Comisia de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (din 2007), potrivit https://gov.ro/, www.cdep.ro si site-ului universitatii din Craiova http://feaa.ucv.ro.Din 4 noiembrie 2019 a fost ministru al Economiei, Energiei, Mediului de afaceri si Turismului.In urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, a fost ales deputat pe listele Partidului National Liberal.Totodata, este vicepresedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania - CNIPMMR (din 2012), potrivit www.cnipmmr.ro; membru al Asociatiei Managerilor si Inginerilor Economisti din Romania; membru al Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri - FNTM; director al Vilaro Design.Activitatea sa didactica si de cercetare include: 12 carti si manuale universitare in calitate de autor sau coautor; 17 articole publicate in reviste de specialitate si volume ale unor conferinte, indexate in baze de date internationale; 35 articole publicate in reviste si volume recunoscute pe plan national.In Guvernul Orban, Cercetarea era inclusa in Ministerul Educatiei. In noua coalitie de guvernare, apare un minister nou care o cuprinde, si anume Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, care o sa fie condus de Ciprian Telemen (USR).Ciprian-Sergiu Teleman, presedintele PLUS Ilfov si consilier in Consiliul Judetean Ilfov, este antreprenor, cofondator al aplicatiei de contabilitate-finante Max Business and Accounting, dedicata intreprinderilor mici si mijlocii si consultant (din 2006) la Time Manager International (TMI), una dintre cele mai mari firme de training si consultanta din lume, potrivit www.qualians.com.Si-a inceput cariera ca cercetator stiintific, fiind atras de partea fundamentala a cercetarii, mai ales cea conexa utilizarii tehnologiei informatiei. Timp de aproape opt ani a avansat de la asistent de cercetare la cercetator stiintific senior. 