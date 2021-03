Ministerul Finantelor acuza institutia condusa de Voiculescu ca nu a trimis solicitarea de alocare a banilor pentru personalul din centrele de vaccinare

Ministerul Sanatatii va face platile zilele urmatoare

"Referitor la informatiile prezentate in cadrul emisiunii "Romania la Raport", difuzate in data de 15 martie 2021 pe postul de televiziune Romania TV, precizam ca, pana la momentul difuzarii respectivei emisiuni, Ministerul de Finante nu a primit nicio solicitare de la Ministerul Sanatatii referitoare la deschiderea de credite cu destinatia specificata in cadrul aceleiasi emisiuni. Mentionam ca operatiunea de aprobare a deschiderii de credite in cadrul Ministerului de Finante dureaza cel mult o zi lucratoare, din momentul in care aceasta solicitare va fi transmisa de catre Ministerul Sanatatii", scriu reprezentantii Ministerului Finantelor.Premierul Florin Citu a anuntat marti ca Ministerul Sanatatii va face in urmatoarele zile platile aferente catre personalul medical care-si desfasoara activitatea in centrele de vaccinare anti-COVID-19."Am cerut ieri domnului Gheorghita ( Valeriu Gheorghita , presedintele CNCAV - n.r.) o informare pe aceasta tema, a trimis o notificare catre Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii a spus ca se va face plata in urmatoarele zile. E adevarat ca a intarziat nepermis de mult ", a declarat Florin Citu, marti, aflat intr-o vizita de lucru in judetul Dolj.