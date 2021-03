Consilierul lui Voiculescu sustine ca Ministerul Sanatatii nu mai are aces la portalul guvernului pentru a publica informatiile despre vaccinare

Datele care au provocat scandalul

"In calitate de consilier onorific al ministrului Sanatatii, coordonez activitatea de transparentizare cu privire la datele despre pandemie si vaccinare. Pentru acest lucru am avut acces la Registrul Electronic National de Vaccinari printr-un cont cu permisiuni limitate. Acest cont permite doar raportari si nu ofera acces la date cu caracter personal. Am exportat datele pentru transparentizare pe pagina data.gov.ro, la solicitarea ministrului. Datele nu contin informatii cu caracter personal, secret sau confidential", a scris, miercuri, pe Facebook , Stefan Voinea.Acesta a precizat ca, de doua zile, Ministerul Sanatatii nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica in mod transparent informatiile despre vaccinare si pandemie.Ministerul Sanatatii a publicat, joi seara, in premiera, date referitoare la pandemie defalcat pe judete. De exemplu, s-a prezentat numarul de teste realizate in fiecare judet, rata de pozitivare, numarul persoanelor spitalizate, cel al vindecatilor si cel al celor care s-au reinfectat. De asemenea, s-au publicat date referitoare la vaccinare.Luni, prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca vor fi facute verificari daca Ministerul Sanatatii a respectat legislatia atunci cand a publicat date referitoare la pandemie, precizand ca erau necesare mai multe avize.In replica, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a precizat ca date referitoare la numarul de teste ar fi trebuit sa fie publicate cu mult timp inainte. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita , a declarat marti, raspunzand unei intrebari cu privire la publicarea de catre Ministerul Sanatatii a unor date referitoare la vaccinare, ca nu a facut plangere, ci a facut o informare la solicitarea premierului, legata de datele privitoare la vaccinare, modalitatea prin care sunt puse in mediul online si ce informatii sunt prezentate.Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , considera ca nu este normal ca Ministerul Sanatatii sa faca publice datele legate de vaccinarea personalului din minister Premierul Florin Citu a declarat miercuri, intrebat daca este multumit de activitatea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, ca nu a facut inca o evaluare si ca aceasta este realizata la jumatatea anului. Prim-ministrul a mai transmis ca nu exista nicio diferenta intre el si Vlad Voiculescu. In ceea ce priveste scandalul publicarii datelor referitoare la teste si la vaccinare de catre Ministerul Sanatatii, seful Executivului a precizat ca va vedea daca este sau nu o problema cu acest demers.