Ministerul slovac al Afacerilor Externe, vizita oficiala la Bucuresti. Florin Citu si Bogdan Aurescu, pe lista intalnirilor

In prima parte a zilei oficialul slovac se va intalni cu prim-ministrul Florin Citu, iar ulterior va avea consultari politice cu Bogdan Aurescu.Potrivit MAE, vizita reprezinta o noua ocazie pentru reconfirmarea caracterului excelent al relatiei bilaterale, a continuitatii dialogului dintre cele doua state si a legaturilor istorice dintre Romania si Republica Slovaca.''Consultarile dintre ministrii Bogdan Aurescu si Ivan Korcok vizeaza aprofundarea cooperarii bilaterale in plan politic, economic si sectorial. Discutiile vor oferi, totodata, oportunitatea unui schimb de vederi privind o serie de teme de interes comun de pe agenda regionala, cu accent pe securitatea energetica, cooperarea in formatul B9 si Initiativa celor 3 Mari, respectiv de pe agenda NATO si internationala", a precizat MAE.De asemenea, va fi abordata coordonarea privind teme de interes comun la nivel european, precum: combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, implementarea Cadrului Financiar Multianual si a Planului European de Relansare, Conferinta privind Viitorul Europei, Parteneriatul Estic, extinderea Uniunii Europene.La incheierea consultarilor bilaterale, sefii diplomatiilor romana si slovaca vor sustine declaratii comune de presa, incepand cu ora 12,10.