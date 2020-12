Ministrii propusi de USR PLUS. Stelian Ion la Justitie, Vlad Voiculescu la Sanatate si Claudiu Nasui la Economie

Angajamentele USR PLUS incluse in programul de guvernare al coalitiei

Obiective finantabile din PNRR

Dan Barna este copresedintele USR PLUS si deputat de Sibiu la al doilea mandat. In legislatura 2016-2020, Dan Barna a fost vicepresedinte al comisiei de politica externa si membru in comisia de afaceri europene din Camera Deputatilor. In calitate de presedinte USR a coordonat proiectul Fara Penali, care a reusit sa stranga peste un milion de semnaturi pentru schimbarea Constitutiei. Cu o experienta vasta ca expert in finantari europene inainte de a intra in politica, Dan Barna a facut parte din guvernul tehnocrat in 2016 si a fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene.Catalin Drula este deputat de Timis la al doilea mandat. In legislatura 2016-2020 a fost membru in Comisia pentru transporturi si infrastructura si presedintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor. Catalin Drula este de profesie inginer software, a studiat in Canada, la University of Toronto, iar dupa ce a terminat facultatea, a revenit in tara si a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale in domeniul IT. Este unul dintre fondatorii Asociatiei Pro Infrastructura, care realizeaza filmari aeriene ale santierelor de constructii si monitorizeaza progresul lor.Claudiu Nasui este deputat de Bucuresti la al doilea mandat. In primul mandat de deputat a fost membru in Comisia pentru buget, finante si banci si a promovat mai multe legi pentru debirocratizare. In 2016, Claudiu Nasui a fost consilier al ministrului Finantelor in guvernul condus de Dacian Ciolos , avand experienta in consultanta financiara si in sectorul bancar. Claudiu a absolvit Facultatea de finante a Universitatii Paris-Dauphine si a terminat un Master la universitatea Bocconi, in Italia, tot in domeniul finantelor. Este fondator al platformei Open Budget, o platforma de transparenta bugetara.Stelian Ion este deputat de Constanta la al doilea mandat. In legislatura 2016-2020 a fost membru al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, dar si membru in Comisia speciala in care s-au dezbatut legile justitiei si codurile penale si a luptat impotriva modificarilor nocive propuse de PSD . Stelian Ion a contribuit la redactarea textului care a stat la baza proiectului Fara penali in functii publice. A redactat si initiat mai multe propuneri legislative de corectare a legilor justitiei, dar si proiectul de infiintare a DNA-ului padurilor.Cristian Ghinea, europarlamentar din 2019, este vice-presedinte al Comisiei de Dezvoltare Regionala (REGI), membru in Comisia de Control Bugetar si Comisia de Agricultura si Dezvoltare Rurala din Parlamentul European. In 2016 a fost ales deputat de Bucuresti, dupa mandatul ca Ministru al Fondurilor Europene in guvernul tehnocrat, perioada in care a transparentizat contractele cu fonduri europene ale Romaniei, o premiera pentru tara noastra.Vlad Voiculescu a fost ministrul Sanatatii in Guvernul Ciolos intre mai 2016 si ianuarie 2017, numele sau fiind legat de proiecte precum mecanismul electronic de feedback al pacientului, platforma de raportare a lipsei medicamentelor, initiative pentru depolitizarea managementului de spital si demararea pregatirii proiectelor spitalelor regionale.Este economist, absolvent al Vienna University of Economics and Business Administration, cu peste 10 ani experienta de lucru internationala in companii de top. Vlad Voiculescu este, de asemenea, initiatorul unor proiecte non-profit, precum Reteaua, MagiCAMP, MagicHOME si altele.De ajutorul concret oferit prin aceste proiecte au beneficiat cateva zeci de mii de familii cu copii cu afectiuni grave de sanatate. Vlad Voiculescu este unul dintre initiatorii miscarii politice care a demarat in 2017 cu Platforma Romania 100, devenind mai tarziu PLUS si mai apoi USR PLUS. In prezent, el este copresedinte al USR PLUS Bucuresti si membru al Biroului National PLUS.Ciprian Teleman si-a inceput activitatea profesionala ca cercetator stiintific la Institutul Geologic al Romaniei, unde a lucrat opt ani, urmand apoi o cariera in domeniul consultantei de management si al antreprenoriatului. In ultimii 15 ani a lucrat cu peste 400 de companii antreprenoriale romanesti sau multinationale pentru cresterea nivelului de performanta a echipelor si implementarea unor sisteme moderne de definire si masurare a performantei.In 2017, dupa absolvirea unor cursuri cu tema "Digital Strategies for Business" la Columbia Business School/EMERITUS Institute of Management, a cofondat Max-BA, o platforma de business pentru digitalizarea activitatii financiar-contabile a intreprinderilor mici si mijlocii. Pasiunea lui Ciprian Teleman este transformarea sistemelor organizationale prin cresterea gradului de cooperare, conectarea la inovatie si la dezvoltarile globale din domeniile respective de activitate. In prezent, este presedintele PLUS Ilfov.In urma negocierilor din coalitia de guvernare, cele mai importante angajamente ale USR PLUS se regasesc in programul de guvernare al executivului care va cere votul Parlamentului in cateva zile.Imediat ce conditiile sanitare vor permite, Parlamentul va declansa referendumul Fara Penali in Functii Publice, unul dintre cele mai importante angajamente al USR PLUS.Toate angajamentele din capitolul justitie al USR PLUS se vor regasi in programul de guvernare al coalitiei: desfiintarea Sectiei speciale, schimbarea modului de numire al procurorilor sefi cu avizul conform al CSM, eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor, asigurarea de resurse pentru DNA si DIICOT, informatizarea sistemului de justitiei.Publicarea online si accesul cetatenilor la toate cheltuielile publice, contractele de achizitii publice si la toate informatiile relevante privind institutiile statului, de la Guvern pana la primarii.Inca din prima sedinta a noului Guvern vor fi prorogate pensiile speciale pentru primari iar la inceputul anului viitor vor fi desfiintate pensiile pentru parlamentari . De asemenea, se va demara un proces prin care Parlamentul va identifica si propune legislatie unitara pentru rezolvarea inechitatilor din intreg sistemul de pensii.Coalitia de guvernare a fost de acord cu nevoia de a obtine rezultate mai bune in lupta impotriva infractionalitatii de mediu, in special a taierilor ilegale de paduri. Astfel a fost agreata ori infiintarea unei structuri specializate in cadrul Parchetului General care sa investigheze acest tip de infractiuni, fie crearea unor structuri specializate in cadrul parchetelor.Crearea infrastructurii necesare pentru ca cetatenii sa nu mai plimbe hartii intre institutii, ci informatiile sa circule electronic, sigur, rapid si usor de urmarit. Construirea "autostrazilor digitale" intre institutiile statului care au baze de date, astfel incat acestea sa comunice eficient intre ele.Auditam intreaga infrastructura sanitara si investim pentru a asigura standarde de siguranta pentru toate spitalele din tara. Demaram procedurile pentru constructia spitalelor regionale si a altor proiecte de investitii din fonduri nationale si europene.Sustinem echipele din linia I pentru a trece cu bine prin criza COVID-19.Investim in preventie, medicina de familie si de ambulatoriu.Revigoram sistemul de transfuzii.Crestem calitatea actului medical si siguranta pacientuluiGarantarea accesului romanilor, in regim 100% compensat, la medicamentele esentiale de pe lista Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Dezvoltam solutii digitalizate si de telemedicina prin care sa debirocratizam practica medicala si sa apropiem medicul de pacient.Generalizarea programelor afterschool in unitatile de invatamant de stat si cresterea calitatii serviciilor oferite;Oferirea pachetelor de servicii integrate pentru elevii cu risc crescut de abandon scolar si celor cu cerinte educationale speciale: servicii de consiliere, cazare, servicii de masa, servicii medicale, servicii educationale de sprijin, servicii sociale, acces la echipamente si resurse educationale specifice pentru cei cu nevoi educationale speciale sau cu diverse forme de dizabilitate, etc.- Digitalizarea proceselor de management si administrative la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar;- Construirea unui sistem de Big Data si Inteligenta artificiala capabil sa interpreteze datele, sa identifice punctele slabe din sistemul de educatie si sa realizeze previziuni;- Dezvoltarea Platformei E-portofoliu care va gestiona portofoliile educationale digitale ale elevilor, profesorilor si scolii.- Realizarea si aplicarea bateriilor de teste standardizate digitale in vederea orientarii profesionale si vocationale a tuturor elevilor;- Operationalizarea Bibliotecii Virtuale si asigurarea de resurse educationale deschise pentru care sa acopere integral continuturile aferente pregatirii elevilor pentru examenele nationale pana in anul 2021;- Accesibilizarea tuturor resurselor educational digitale (inclusiv a Bibliotecii Virtuale) si pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale si asigurarea tuturor fondurilor necesare pentru acest scop.- Implementarea generalizata a Catalogului Virtual incepand cu anul scolar 2022-2023;- Conectarea la internet a tuturor unitatilor de invatamant in regim de urgenta;- Transparentizarea managementului scolar prin publicarea pe pagina web a fiecarei unitati de invatamant a tuturor documentelor de interes public- Asigurarea competentelor digitale si de integrare a tehnologiei in formarea initiala si continua, prin module de tehnologie in programele academice universitare;- Alinierea unitatilor de invatamant la conceptul de "Smart School", in concordanta cu Strategia de Digitalizare a Educatiei din Romania, 2021-2027.Dezvoltarea Romaniei prin investitii in industrii strategice la nivel european si in avantaje competitive la nivel local: tehnologie verde, digital, ecoturism, industrii creative.Cresterea competitivitatii si a performantei economice a fermierilor mici si mijlocii prin acces la: know-how, forme asociative si centre de colectare cu servicii integrate ("food hubs") si la canale de vanzare variate.Asigurarea accesului tuturor romanilor la internet de mare viteza si alfabetizare digitala, nevoi devenite esentiale in orice aspect al vietii, inclusiv sanatate, educatie si munca.Ajutor de stat pentru operatorii culturali din sectorul independent-privat, in conditiile suspendarii activitatii acestora pe termen nedefinit. Sprijin pentru relansarea productiei culturale in conditiile revenirii treptate a publicului la evenimentele cu prezenta fizica.Sprijin financiar pentru cei care cumpara case parasite la tara pentru a le restaura si pune in valoare, fie pentru locuit, fie pentru a le introduce in circuitul turistic, mai ales in zone rurale recunoscute pentru traditia arhitecturala specifica.Crearea unui Fond pentru Democratie in Republica Moldova care sa sprijine dezvoltarea societatii civile si a presei libere.Coalitia a decis elaborarea unui studiu de impact in 2021 si pilotarea in 2022 pe un sector al economiei a masurii Zero taxe pe salariul minim din programul USR PLUS.4Revenirea la alegerea primarilor in doua tururi este un deziderat important al USR PLUS si va fi realizat printr-un protocol de colaborare parlamentara cu PNL, care va include si alte reforme electorale. guvern va renegocia Planul National de Redresare si Rezilienta si prioritatile propuse de PNL, USR PLUS si UDMR sunt specificate in programul de guvernare. Ministerul Fondurilor Europene va fi reorganizat, redenumit Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si va fi orientat spre simplicare, impact real si lucrul la portofoliul de proiecte.Programele nationale "Fiecare copil la gradinita" si "Scoala pentru toti (II)"Cresterea numarului de copii din medii sarace care merg la gradinita, prin dezvoltarea si extinderea programului "Fiecare Copil in Gradinita". Reducerea abandonului scolar prin extinderea programului "Scoala pentru Toti", de la 500 la 1.200 de scoli vulnerabile.Implementarea de proiecte si programe finantate cu fonduri europene, care sa asigure accesul tuturor romanilor la energie.Crearea unui cadru legal simplificat in domeniul serviciilor, prin acordarea unei forme simplificate de plata (vouchere) pentru lucratorii sezonieri, zilieri, personalul de menaj si ingrijire. Aceste categorii vor dobandi beneficii sociale (pensie, asigurare de sanatate) si in acelasi timp se va largi baza de colectare a contributiilor si impozitelor.Implementarea legii Venitului Minim de Incluziune care stimuleaza cautarea locurilor de munca pentru ca persoanele care primesc asistenta sociala nu mai trebuie sa aleaga intre un loc de munca si pastrarea ajutorului social.Crearea unui sistem integrat de servicii pentru: oamenii care care doresc sa se implice in activitati cu impact in comunitate, organizatii care lucreaza cu acestia si comunitatile beneficiare. Initiativa a Corpul Roman de Solidaritate si Cooperare (CRESC).Citeste si: Ciprian Ciucu, despre problema locurilor de parcare: "Vom face mai multe daca vom creste tariful pentru cele rezidentiale de la ridicola suma de 60 de lei pe an"