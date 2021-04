Cum se compara ministerele ocupate acum de USR-PLUS si predecesorii lor. "Modul de lucru al ministrilor USR-PLUS este diferit de cel al ministrilor PNL"

Vicepremieri

Transparenta - principiul dupa care se ghideaza USR-PLUS

Ziare.com va propune o comparatie intre oamenii propusi de USR-PLUS pentru functiile de vicepremier si de ministri ai Transporturilor si Infrastructurii, Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Justitiei, Investitiilor si Fondurilor si Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si ministrii care erau in fruntea acestora in guvernul Orban.Guvernul Orban 2 a functionat in intervalul 14 martie 2020 - 23 decembrie 2020, toti ministrii fiind afiliati PNL.Vicepremier a fost Raluca Turcan deputat de Sibiu. Turcan a fost presedintele interimar al PNL din 21 decembrie 2016, in urma demisiei Alinei Gorghiu, pana la 17 iunie 2017. Este membru fondator al Partidului Liberal Democrat (PLD). Dupa fuziunea Partidului Democrat cu Partidul Liberal Democrat, Raluca Turcan a devenit vicepresedintele noului partid PD-L.Turcan a candidat din partea PD-L la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 pentru un post de deputat in Sibiu si a castigat cu aproximativ 47% dintre voturile exprimate un nou mandat.Aceasta si-a schimbat parerile de-a lungul timpului in functie de pozitiile adoptate de PNL. De exemplu, in 2016, Raluca Turcan sustinea ca ar vota pentru redefinirea casatoriei la referendumul pentru familia traditionala. Mai mult, a strans semnaturi in acest sens la sediul PNL Sibiu."Sustin Coalitia pentru Familie! Valorile familiei traditionale, care dainuie de secole si care ne definesc ca natiune crestina, sunt valori cu care am crescut si pe care le pretuiesc.Cred cu tarie ca familia se fundamenteaza pe relatia dintre un barbat si o femeie, pe valori crestine si traditionale, prin care rolurile de tata si de mama confera copilului un echilibru in dezvoltarea sa sanatoasa", scris Raluca Turcan pe Facebook in septembrie 2016.Cu toate acestea, PNL nu a mai sustinut public aceasta initiativa legislativa, astfel ca si Raluca Turcan si-a schimbat declaratia."PNL este un sustinator al drepturilor fundamentale, dar trebuie sa fim si in acord cu valorile asumate in familia europeana din care facem noi parte", declara Turcan si sustinea o lege a parteneriatului civil.In Guvernul Citu, vicepremier este Dan Barna , presedintele USR. Barna este membru al Camerei Deputatilor din 2016, cand a fost ales deputat USR de Sibiu. A candidat la alegerile prezidentiale din iulie 2019, dar nu a trecut de primul tur.Jurnalistii de la Rise Project au publicat, la inceputul campaniei pentru alegerile prezidentiale o ancheta care viza proiectele derulate de firma lui Dan Barna inainte ca acesta sa intre in politica. Potrivit investigatiei, in unele proiecte Barna si firma sa ar fi canalizat banii europeni catre firme beneficiare unde ar fi lucrat apropiati de-ai sai.Jurnalistii au mai sustinut ca in unele proiecte ar fi avut loc achizitii supraevaluate sau angajari fictive. Dezvaluirile au dus la autosesizarea DLAF, motiv pentru care Dan Barna a cerut sa fie anchetat de DNA.Parchetul anticoruptie a deschis un dosar in rem, iar seful DNA a comunicat ulterior ca Dan Barna nu are calitatea de suspect sau inculpat in niciun dosar al acestei structuri de parchet. Lucian Bode a fost in fruntea acestui minister in guvernul Orban, cand erau incluse si Comunicatiile in cadrul aceluiasi cabinet.Lucian Bode a mai condus ministerul Economiei in guvernul Mihai Razvan Ungureanu , iar in prezent este Ministrul Afacerilor Interne, in guvernul Citu.Acesta a fost foarte vehement in scandalul datelor publicate de Ministerul Sanatatii. A declarat ca au ajuns in mediul online locatii ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si ale serviciilor si ca acest lucru "nu este normal"."Nu este normal ca ele sa fie publicate cu adrese legat de sistemul de aparare, sistemul de ordine publica, inteleg ca era vorba si de servicii. In ce conditii... Vezi adresa, strada x, numarul y si constati ca acolo s-au vaccinat 7, 8, 10 cetateni din structurile respective.Pai, in momentul respectiv, poti sa te astepti ca oricine, nu stiu, poate ca nu ne sunt toti prieteni pe pamantul acesta, dar pot veni in orice moment sa fotografieze, sa filmeze... Nu mi se pare normal sa dam publicitatii", a declarat Lucian Bode.In plus, a recunoscut ca angajatii MAI s-au vaccinat fara a se fi programat pe platforma de vaccinare, sustinand, totusi, ca s-a respectat legea si ca angajatii aveau aceasta optiune. Catalin Drula este ministrul Transporturilor si Infrastructurii in guvernul Citu. Drula s-a implicat in societatea civila, in cadrul Asociatiei Pro Infrastructura, care sustine si monitorizeaza dezvoltarea infrastructurii de transport in Romania.In 2015 a fost numit consilier personal al prim-ministrului Dacian Ciolos pe teme de infrastructura, militand pentru deblocarea proiectelor de constructii de autostrazi impotmolite in timpul guvernului anterior. La sfarsitul anului 2016 a renuntat la acest post si a fost ales deputat de Timis din partea USR.De cand este in fruntea ministerului a anuntat semnarea mai multor contracte pentru dezvoltarea infrastructurii din Romania, cum ar fi un drum expres care sa lege Galati si Braila, finalizarea in cursul acestui an al tronsonului 2 al drumului expres Craiova, proiectarea Autostrazii A8 Targu Neamt - Iasi, sau lansarea licitatiei pentru proiectul tehnic al autostrazii Brasov-Fagaras.In guvernul Orban, Virgil Popescu era ministrul Economiei, perioada in care cabinetul se numea ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Ulterior, in guvernul Citu, a ramas ministrul Energiei.In mandatul sau a fost incheiat acordul cu SUA pentru construirea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, dupa ce a renuntat la partenerii chinezi. A mai detinut functie de conducere la Ministerul Economiei, fiind secretar de stat in perioada noiembrie 2013-februarie 2014. Este doctor in stiinte economice si absolvent al Colegiului Superior de Securitate Nationala si Colegiului National de Aparare. Claudiu Nasui , actualul ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului este membru al Camerei Deputatilor din 2016, din partea USR-PLUS. In 2016 a fost consilierul ministrului de finante, in Guvernul Ciolos. Este deputatul care a militat cel mai mult pentru impozit zero pe echivalentul salariului minim. Catalin Predoiu a fost ministrul Justitiei in guvernul Orban. Predoiu a ocupat aceasta functie inca din guvernul Tariceanu si a reusit sa o pastreze in cinci guverne consecutive.Predoiu a fost implicat intr-un dosar de spalare de bani in care era vizat alaturi de compania omului de afaceri Costel Comana. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a clasat dosarul de spalare de bani in care erau vizati compania Rail Force a omului de afaceri Costel Comana, dar si avocatul Catalin Predoiu, potrivit G4Media Costel Comana, fost actionar al companiei Rail Force, a angajat cabinetul de avocatura al lui Catalin Predoiu pentru asistenta juridica in vederea vanzarii operatiunilor sale catre Deutsche Bahn (Caile Ferate Germane) in 2012. Onorariul a fost de 50.000 de euro. avocatul a incasat de la compania Rail Force suma de 111.103,71 de lei, iar la data de 3.08.2012, suma de 116.043,69 de lei in acelasi an, conform sursei citate.In urma unui control din 2015, ANAF-Brasov a sesizat parchetul cu privire la infractiuni de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani in cazul companiei Rail Force.Costel Comana s-a sinucis in 2015, in toaleta unui avion, dupa ce DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui.Companiile feroviare ale lui Costel Comana si Iorgu Ganea au fost trimise in judecata pentru ca ar fi primit subventii ilegale de la stat in valoare de 54 de milioane de euro. Totusi, procurorii DNA au dispus clasarea acuzatiei de evaziune fiscala aduca companiei Rail Force pentru ca fapta nu ar fi fost prevazuta de legea penala.Catalin Predoiu a fost implicat si in dosarul gala Bute. Catalin Tolontan a dezvaluit ca Predoiu, in calitatea sa de ministru al Justitiei, a fost singurul semnatar din minister in dosarul galei."Din informatiile noastre, de peste un an de zile, de la inceputul investigarii, procurorii si-au pus problema daca nu cumva ceea ce ei socotesc ei a fi infractiune, a fost planificata ca infractiune inca din momentul hotararii de guvern , din 5 ianuarie 2011.In acel moment noi am aflat ca nimeni de la Ministerul Justitiei nu a semnat acest act, pentru ca oamenii de acolo au refuzat sa faca acel lucru si ca singurul semnatar ar fi fost Catalin Predoiu.Din pacate, Ministerul Justitiei, desi a fost sesizat de catre noi inca din septembrie anul trecut sa ne spuna daca acest lucru este adevarat, nu ne-a dat niciun raspuns, incalcand liberul acces la informatiile de interes public. In momentul acesta nu stim cu precizie, decat ca semnatura lui Catalin Predoiu exista", declara Tolontan in iunie 2015.Mai mult, trei dintre secretarii de stat pe care i-a avut in primul mandat au avut probleme cu justitia, fiind vorba despre Ovidiu Putura, Alina Bica si Rodica Constantinovici.Stelian Ion este actualul ministru al Justitiei in guvernul Citu si deputat de Constanta din partea USR-PLUS. In anul 2016, impreuna cu un grup de avocati, economisti si ingineri din Constanta, a fondat Asociatia Verde Urban. Asociatia a castigat cateva procese care au impiedicat dezvoltari imobiliare in detrimentul spatiilor verzi din Constanta.In sesiunea parlamentara 2016-2020, Stelian Ion a facut parte din Comisia juridica, de disciplina si imunitati si a fost initiatorul a 115 acte legislative, majoritatea din sfera justitiei sau a masurilor de protectie a mediului.Printre acestea se numara proiecte de lege privind codurile penal, civil si fiscal, proiecte referitoare la votul electronic si la cel prin corespondenta sau proiectul de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.De asemenea, este unul dintre initiatorii legii privind infiintarea si organizarea unei noi unitati de parchet specializata in infractiuni de mediu.Ioan-Marcel Bolos a fost ministrul Fondurilor Europene in guvernul Orban. In trecut, Marcel Bolos a mai fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor in perioada guvernului tehnocrat si director in Primaria Oradea, unde a infiintat Directia care se ocupa de proiectele europene ale municipiului.Potrivit unui interviu pe care Bolos l-a dat publicatiei Bihoreanul in 2017, a fost acuzat in 2014 de ANI de tripla incompatibilitate, dar in 2017 a castigat procesul la Inalta Curte, decizia fiind definitiva. Cristian Ghinea este ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene in guvernul Citu. In 2016 a fost ministru al fondurilor europene in guvernul tehnocrat Dacian Ciolos. In acelasi an a candidat si a fost ales deputat de Bucuresti pe listele partidului USR.Dupa ce a ajuns in fruntea ministerului, acesta a dezvaluit ca in cabinet exista directori care au salarii mai mari decat ministrul, dar si ca sunt salarii de pana la 9.000 de lei pentru angajatii care au "un nivel de expertiza". In plus, a afirmat ca aceste salarii mari au atras "oameni cu pile".Ciprian-Sergiu Teleman este ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii in guvernul Citu, fiind vorba despre un cabinet nou. Teleman este presedintele PLUS Ilfov si consilier in Consiliul Judetean Ilfov, este antreprenor, cofondator al aplicatiei de contabilitate-finante Max Business and Accounting, dedicata intreprinderilor mici si mijlocii si consultant (din 2006) la Time Manager International (TMI), una dintre cele mai mari firme de training si consultanta din lume.A condus programe de cercetare bazate pe modelarea proceselor fizico-matematice, a participat la proiecte europene de cercetare, fiind parte a unor echipe internationale.In paralel cu activitatea stiintifica, a participat, timp de zece ani, la proiecte aplicative din zona tehnologiei informatiei la interferenta cu cea educationala, derulate sub egida Ministerului Educatiei sau a unor companii private. Vlad Voiculescu a fost ministrul Sanatatii in guvernul Citu pana miercuri, 14 aprilie, cand premierul l-a demis, alaturi de secretarul de stat Andreea Moldovan In 2009, Vlad Voiculescu a pus bazele unei asocieri de voluntari care importa medicamente esentiale, absente de pe piata din Romania, la momentul respectiv. Datorita faptului ca majoritatea medicamentelor erau destinate bolnavilor de cancer, asociatia a fost botezata de presa "Reteaua Citostaticelor".Reteaua s-a dezvoltat, a continuat sa recruteze voluntari si a construit un site pe care pacientii puteau solicita medicamentele necesare. Din Reteaua Citostaticelor faceau parte 400 de voluntari, iar medicamentele erau aduse din mai multe tari europene, in special din Austria si Ungaria.Aparitia in spatiul public a activitatii Retelei Citostaticelor a fost initial criticata. Ministrul Sanatatii de atunci, Eugen Nicolaescu , i-a acuzat pe voluntari ca au interese speciale. Cu toate astea, activitatea Retelei a reusit sa stimuleze schimbarea legislatiei privind achizitionarea medicamentelor esentiale in Romania.Vlad Voiculescu a fost si unul dintre fondatorii asociatiei MagiCAMP, in 2013, o organizatie neguvernamentala infiintata cu scopul de a sustine copiii bolnavi de cancer din Romania. Initial, Asociatia MagiCAMP a oferit tabere gratuite copiilor cu afectiuni oncologice din Romania, cu supervizare medicala si indrumare psihologica. Ulterior au fost inclusi si copiii care au suferit arsuri grave sau care au pierdut un membru al familiei.Citeste si: Ministrii de cosmar "montati" de PSD la Sanatate. Cum au scapat de presiunea mediatica desi au produs daune cu adevarat uriase In guvernul Orban au fost doi ministri ai Sanatatii, Victor Costache si Nelu Tataru Victor Costache a fost ministru doar cinci luni, in intervalul 4 noiembrie 2019 - 26 martie 2020.Costache a dat de inteles ca i s-a sugerat sa isi dea demisia, adaugand ca "niciodata nu a abandonat"."Stiti foarte bine ca ministrii rareori demisioneaza si stiti ca sunt un luptator, un medic care a depus un juramant. Niciodata nu am abandonat si nu abandonez. Demisiile, nu vreau sa intru in detaliu, demisiile ministrilor sunt intr-un anumit fel, o anumita procedura sa spunem. Vreau sa va spun ca am ramas in linia intai. Voi ajuta echipa ministerului Sanatatii deoarece suntem in plina criza. Voi ramane langa ei cat de mult vor dori cei care conduc in momentul de fata ministerul Sanatatii", a declarat Victor Costache la sfarsitul lunii martie, pentru Adevarul.Intrebat direct daca a fost fortat sa isi dea demisia, Costache a spus ca "lucrurile vor iesi la iveala la momentul potrivit".Nelu Tataru a fost ministru al Sanatatii in intervalul 26 martie 2020 - 23 decembrie 2020.Acesta si-a pierdut functia in urma alegerilor parlamentare din decembrie 2020, cand s-a schimbat guvernul, Sanatatea revenind USR-PLUS.Cand a avut loc tragedia de la Piatra Neamt, Nelu Tataru era inca in functie si au existat, de asemenea, presiuni pentru a demisiona. Totusi, acesta a ramas in functie, sustinand ca isi va continua activitatea si ca va reforma sistemul medical romanesc."Atunci, facand o analiza vis a vis de aceste lucruri, deciziile pe care le voi lua in continuare vor fi cele in care voi continua o activitate si o reforma a sistemului medical romanesc", a declarat Nelu Tataru.Adrian Zabava, analist politic, sustine ca oamenii care au ajuns in fruntea ministerelor care au revenit USR-PLUS nu sunt surprinzatoare, fiind personaje politice importante. Mai mult, alianta a pornit de la bun inceput cu ideea schimbarii clasei politice, astfel ca era de asteptat sa numeasca persoane care nu au un istoric controversat."Numele puse de USR-PLUS in fruntea ministerelor care le-au revenit nu au fost surprinzatoare. USR-PLUS e o alianta politica formata din doua partide care au clamat de la bun inceput schimbarea clasei politice, innoirea clasei politice, aducerea in prim-plan a unor oameni care nu au mai facut politica, nepatati. Mai mult, numele aflate in momentul de fata in fruntea ministerelor USR-PLUS sunt politicieni importanti in cadrul partidului", a explicat Adrian Zabava.Analistul politic sustine ca modul de lucru al ministrilor USR-PLUS este "oarecum diferit" de cel al reprezentantilor PNL, un exemplu fiind importanta pe care o acorda transparentei."Modul de lucru al ministrilor USR-PLUS este oarecum diferit de modul de lucru al ministrilor PNL.De exemplu, promisiunea transparentei conteaza foarte mult pentru USR-PLUS, pe cand pentru PNL transparentizarea nu e un principiu care sa stea in prim-planul valorilor pe care liberalii le urmaresc in guvernare. Poate si de aici diferentele intre ministrii", concluzioneaza Adrian Zabava.