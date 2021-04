Ministrul Cercetarii, Ciprian Teleman despre demiterea lui Vlad Voiculescu: "Astazi premierul a picat un test de leadership"

Teleman a mai adaugat ca spera sa se treaca peste aceasta zi "cu maturitate"."O zi incarcata, fara indoiala. De la dificultatile de finantare ale ELI provocate de bugetul "prudent" fata de termenele rating-urilor de tara, pana la criza guvernamentala provocata de premier . Predictibilitatea pe care cautam sa o construim in exterior pentru a primi note bune, nu poate trece examenul cata vreme nu este demonstrata in interior", a scris, Ciprian Teleman, miercuri seara, pe Facebook Potrivit acestuia, "astazi premierul a picat un test de leadership"."A ales calea scurta de a scapa de o grija in loc sa aleaga calea mai anevoioasa a comunicarii si a colaborarii.Sunt mai mult mahnit decat dezamagit. Abandonarea unui coechipier este un lest greu de largat atunci cand cineva ia in calcul o cariera politica. Dar cu toata incarcarea zilei, mi-am indeplinit azi toate obligatiile fata de cei pentru care am decis sa preiau acest mandat. Sper sa trecem cu maturitate peste aceasta zi", a mai scris Teleman.Demiterea ministrului USR PLUS Vlad Voiculescu de catre premierul Florin Citu a provocat o criza majora in randul coalitiei de guvernare.USR PLUS sustine ca nu mai doreste sa continue cu Florin Citu in fruntea Guvernului si a cerut o sedinta a coalitiei.